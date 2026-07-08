Ιωάννινα: Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση δύο οχημάτων – Το ένα “καβάλησε” το άλλο (φωτογραφίες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Τετάρτης, 8 Ιουλίου στην Περιφερειακή Οδό Ιωαννίνων, στο ύψος της διασταύρωσης Σταυρακίου.

Σύμφωνα με το epirus-tv, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν δύο οχήματα, με αποτέλεσμα το ένα να καταλήξει πάνω στο άλλο.

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ΦΩΤΟ: epirus-tv-news

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, κανείς από τους οδηγούς δεν τραυματίστηκε. Οι επιβαίνοντες βγήκαν σώοι από τα οχήματα, ενώ το τροχαίο προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.