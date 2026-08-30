Φωτιά τώρα στη Λάιστα Ιωαννίνων – Επιχειρούν δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 30 Αυγούστου σε δασική έκταση στη Λάιστα Ιωαννίνων, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:30.

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Οι δυνάμεις που επιχειρούν

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στη δασική περιοχή με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.