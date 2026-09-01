Κόνιτσα: Για δεύτερη ημέρα καίει η φωτιά στην Τραπεζίτσα – Επιχειρούν 7 ελικόπτερα

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα της Κόνιτσας, στα Ιωάννινα.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης για τα πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής.

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Επιχειρούν επτά ελικόπτερα

Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί επτά ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στην περιοχή.

Κατά την έναρξη της πυρκαγιάς είχαν κινητοποιηθεί έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα και δύο ελικόπτερα. Οι εναέριες δυνάμεις ενισχύθηκαν σήμερα, καθώς οι φλόγες εξακολουθούν να καίνε στη δασική έκταση.

Η δύσκολη μορφολογία του εδάφους δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, καθώς η επιχείρηση διεξάγεται ουσιαστικά μόνο από αέρος.