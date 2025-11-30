Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό δύο ατόμων στη Γαστούνη (εικόνα)

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ηλεία, στον δρόμο από Γαστούνη προς Βαρθολομιό στην Ηλεία, όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Αμαλιάδας, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μία γυναίκα λίγα λεπτά αργότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επρόκειτο για την οδηγό του Hyundai, η οποία είχε εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά της, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η δεύτερη οδηγός, που επέβαινε στο Peugeot 206, προληπτικά.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.