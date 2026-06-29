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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Βάρδα Ηλείας: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά (Βίντεο – Φωτογραφίες)

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Φωτιά στην Βάρδα Ηλείας: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά (Βίντεο – Φωτογραφίες)
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Βάρδας στην Ηλεία το μεσημέρι της Δευτέρας 29/6.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και επιχείρησαν 80 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 19 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

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Παράλληλα, υπήρχε συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Δείτε τις φωτογραφίες

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