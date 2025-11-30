Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα: Είχε έρθει από το Βέλγιο για την ορκωμοσία της κοπέλας του ο άτυχος 24χρονος – Στη ΜΕΘ η 21χρονη σύντροφος του

Μία ακόμη ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο με θύμα έναν 24χρονο που παρασύρθηκε από 29χρονο οδηγό στη Λούτσα με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Ο 29χρονος οδηγός φαίνεται σε βίντεο από την κάμερα ασφαλείας να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, να χάνει τον έλεγχο του ΙΧ να προσκρούει σε άλλα δύο αυτοκίνητα και να καρφώνεται στο όχημα του άτυχου 24χρονου που με την οικογένεια του ξεφόρτωνε τα πράγματα του από το δικό του αυτοκίνητο.

Έτσι, ο άτυχος νεαρός βρήκε ακαριαίο θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειας του, ενώ η κοπέλα του, 21 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα στο κεφάλι. Η μητέρα και η αδερφή του θύματος έλαβαν εξιτήριο, ενώ η 21χρονη σύντροφός του που επίσης τραυματίστηκε σοβαρά, εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ότι η σύντροφος νοσηλεύεται σε μονάδα Αναζωογόνησης με μηχανήματα ΜΕΘ, έχοντας κάκωση στο κρανίο και κροταφική βλάβη, η οποία δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί, καθώς και ανοιχτό κάταγμα κνήμης γι το οποίο χειρουργήθηκε. «Είναι σοβαρά, ελπίζουμε να τα καταφέρει», τόνισε.

Την ίδια ώρα, ελαφρά τραυματισμένος είναι ο 29χρονος οδηγός, σε βάρος του οποίου αναμένεται να σχηματισθεί δικογραφία.

Λούτσα: Καρέ-καρέ η στιγμή που το ΙΧ παρασύρει τον 24χρονο

Στο βίντεο καταγράφεται καρέ – καρέ η στιγμή που ένα μπλε όχημα τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, χάνει τον έλεγχο, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και προσκρούει σε ένα σταθμευμένο ασημί αυτοκίνητο. Εκείνη την ώρα ο 24χρονος έβγαζε πράγματα από το πορτ μπαγκάζ του οχήματος, εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με το κεφάλι βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Τα τραγικά γεγονότα διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια της 22χρονης αδελφής του θύματος, της 21χρονης κοπέλας του και της 57χρονης μητέρας του.

Ο 29χρονος οδηγός που έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εμπλακεί ξανά σε τροχαίο με τραυματίες στο παρελθόν, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του.