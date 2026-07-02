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Ηλεία: Νεκρός 55χρονος που επέστρεφε από την παραλία με το μηχανάκι

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Ηλεία: Νεκρός 55χρονος που επέστρεφε από την παραλία με το μηχανάκι
DEBATER NEWSROOM

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης 2/7 όταν ένας 55χρονος έχασε τη ζωή του στο Κάτω Σαμικό του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων στην Ηλεία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Patrisnews κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο 55χρονος έχασε τον έλεγχο του δικύκλου, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του.

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Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο άνδρας εκτινάχθηκε από το όχημα και προσέκρουσε με το κεφάλι σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού, τραυματιζόμενος θανάσιμα.

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