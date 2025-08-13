Ιεράπετρα: Εγκλωβισμένη γυναίκα σε βράχια μετά από τροχαίο κοντά στην παραλία Περιστερά

Εγκλωβισμένη μέσα στο όχημά της βρίσκεται μια γυναίκα στην περιοχή της Ιεράπετρας στην Κρήτη, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης κοντά στην παραλία Περιστερά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cretalive.gr, η γυναίκα βρίσκεται εγκλωβισμένη εντός του αυτοκινήτου της, σε βραχώδη περιοχή στο Λασίθι Κρήτης, σε ύψος 6-7 μέτρα.

Τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίες συμμετέχουν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού της, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

H επιχείρηση απεγκλωβισμού της οδηγού είναι ιδιαίτερα δύσκολη, επειδή το αυτοκίνητο βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή.