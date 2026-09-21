Ιεράπετρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονη σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο – Τραυματίστηκε στο πόδι

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου, στη Γρα Λυγιά Ιεράπετρας, με θύμα μια 16χρονη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το neakriti.gr, η ανήλικη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο από διάβαση πεζών, με κατεύθυνση προς το Δημοτικό Σχολείο της Γρα Λυγιάς, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο.

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Από τη σύγκρουση η 16χρονη εκτινάχθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα, έχοντας τραυματιστεί στο πόδι.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία, ενώ η ανήλικη μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Εκεί εξετάστηκε από ορθοπαιδικό και χειρουργό και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται πολύ καλή. Παρέμεινε, ωστόσο, στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εσωτερικής αιμορραγίας.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση διερευνά η Τροχαία.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας έξω από το Δημοτικό Σχολείο της Γρα Λυγιάς, καθώς γονείς και κάτοικοι επισημαίνουν ότι τη φετινή σχολική χρονιά δεν υπάρχει σχολικός τροχονόμος στο συγκεκριμένο σημείο.

Όπως αναφέρουν, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα στενό δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία, γεγονός που δυσκολεύει την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών, αλλά και την παραλαβή τους από τους γονείς.

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Την ίδια οδική αρτηρία χρησιμοποιούν καθημερινά, δεκάδες βαρέα οχήματα, μεταξύ των οποίων φορτηγά που μεταφέρουν κηπευτικά από την περιοχή.

Για το θέμα ρωτήθηκε από το neakriti.gr ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Γιώργος Χατζάκης, ο οποίος ανέφερε ότι τα σχολεία της περιοχής διαθέτουν σχολικό τροχονόμο, με εξαίρεση το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας και το σχολείο της Γρα Λυγιάς.

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Όπως εξήγησε, η διαδικασία για την κάλυψη των θέσεων έχει ανατεθεί στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, ωστόσο στις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα στην πλήρωσή τους λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος για τη θέση του σχολικού τροχονόμου.