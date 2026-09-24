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ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης 65 μεταναστών σε Ιεράπετρα και Ρόδο

Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι

Επιχείρηση διάσωσης 65 μεταναστών σε Ιεράπετρα και Ρόδο
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

 Συνολικά 65 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε λίγες ώρες σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Ιεράπετρας και ανατολικά της Ρόδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

   Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα -ελληνική ακτοφυλακή, τα ξημερώματα σήμερα, περίπου 36 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

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   Είχε προηγηθεί χθες το απόγευμα ο εντοπισμός ιστιοφόρου 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου, με 29 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Οι 29 περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου.

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