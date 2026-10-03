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Ιεράπετρα: Απεγκλωβίστηκαν με σκάφος τέσσερα άτομα από την Αγία Φωτιά

Οι πλημμύρες είχαν καταστήσει αδύνατη την πρόσβαση από το οδικό δίκτυο. Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον Μακρύ Γιαλό και είναι καλά στην υγεία τους.

Ιεράπετρα: Απεγκλωβίστηκαν με σκάφος τέσσερα άτομα από την Αγία Φωτιά
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:31

Με πλωτό σκάφος απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα από τον όρμο Αγία Φωτιά Ιεράπετρας, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη είχαν καταστήσει αδύνατη τη χρήση του οδικού δικτύου στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στην παραλαβή τους από τη θάλασσα, εξασφαλίζοντας την απομάκρυνσή τους από το σημείο.

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Μεταφέρθηκαν στον Μακρύ Γιαλό

Τα τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση του Λιμενικού, όλοι οι απεγκλωβισθέντες είναι καλά στην υγεία τους.Απεγκλωβισμός τεσσάρων ατόμων από την Αγία Φωτιά

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