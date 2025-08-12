Εκτροπή φορτηγού στην Ελευσίνα – Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κόρινθο, ουρές χιλιομέτρων στα διόδια (Βίντεο+Εικόνα)
Παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα προς Κόρινθο
Αποκαταστάθηκε μερικώς η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.
Συγκεκριμένα δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας ενώ παραμένει κλειστή η αριστερή. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά.
Θυμίζουμε ότι σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο, προχώρησε η Τροχαία λόγω τροχαίου ατυχήματος λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι.
Ειδικότερα, ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του φορτηγού, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απομάκρυνσης του οχήματος από το οδόστρωμα.
Aπό την πλευρά της η Αττική Οδός ανακοίνωσε ότι γίνεται υποχρεωτική έξοδος των οχημάτων στην έξοδο προς Μάνδρα. Οι οδηγοί βρίσκονται μέσα στα οχήματά τους, για περισσότερες από δύο ώρες καθώς σημειώνεται μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία.
