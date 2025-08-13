Δείτε LIVE χάρτες από δορυφόρους της NASA με τα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, των τοπικών αρχών και εθελοντών με τις φωτιές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο 24ωρο στην επικράτεια εκδηλώθηκαν 82 πυρκαγιές, από τις οποίες οι 23 παραμένουν σε εξέλιξη, με τους ανέμους να είναι πολύ ισχυροί και να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Τα κύρια πύρινα μέτωπα σήμερα πρωί είναι στη δυτική Αχαΐα, στη Χίο, στη Ζάκυνθο και στην Πρέβεζα.

Δείτε LIVE τα πύρινα μέτωπα στη χώρα μας από δορυφόρους της NASA

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) παραμένει και σήμερα Τετάρτη 13/8 σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ειδικότερα, για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε:

Αττική και Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια και Σκύρο

Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία

Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα

Καβάλα, Θάσο, Ροδόπη, Έβρος, Σαμοθράκη, Λήμνος, Μυτιλήνη, Σποράδες

Χαλκιδική και Άγιον Όρος

Περιοχές σε Φθιώτιδα, Θεσπρωτία, Αχαΐα, Αρκαδία, Ξάνθη και νησιά του Ιονίου

Παράλληλα, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) στη νησιωτική και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Δείτε τον χάρτη: