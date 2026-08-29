Ένα δέντρο που χωρά σε μια γλάστρα, αλλά κουβαλά μαζί του αιώνες ιστορίας, τέχνης και υπομονής, έρχεται στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (5-13/9). Με την Ιαπωνία να είναι η τιμώμενη χώρα του κορυφαίου εκθεσιακού ραντεβού της χρονιάς, η Ελληνική Λέσχη Μπονσάι θα μυήσει τους επισκέπτες στον ξεχωριστό αυτό κόσμο, αποκαλύπτοντας τα «μυστικά» μιας τέχνης που για τους Ιάπωνες αποτελεί σημείο συνάντησης αρχαίων πεποιθήσεων και ανατολικών φιλοσοφιών. Στο επίκεντρο της τέχνης του μπονσάι βρίσκεται η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου, της ψυχής και της φύσης –μια φιλοσοφία που αποτυπώνεται σε κάθε μικρό δέντρο και στην υπομονή που απαιτεί η καλλιέργεια και η διαμόρφωσή του.

Ανάμεσα στα δέντρα που θα παρουσιάσουν τα μέλη της Ελληνικής Λέσχης Μπονσάι, ξεχωρίζει, μάλιστα, ένα κατεξοχήν ελληνικό σύμβολο: η ελιά σε μορφή μπονσάι. Και δεν θα είναι η μόνη επιλογή με ελληνικές… ρίζες, καθώς οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια σειρά από δέντρα που συνδέουν την αρχαία τέχνη του μπονσάι με το ελληνικό φυσικό τοπίο.

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Όπως εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Μάνιος Μαθιουδάκης, γραμματέας της Ελληνικής Λέσχης Μπονσάι – Hellenic Bonsai Club, η ιαπωνική πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε από τη Λέσχη να είναι ένας από τους φορείς που θα πλαισιώσουν τη θεματολογία και τις παρουσιάσεις στη Θεσσαλονίκη. «Οι επισκέπτες της ΔΕΘ θα μάθουν αρχικά ότι ο ιαπωνικός όρος “μπονσάι”,που σημαίνει “δέντρο σε δοχείο/γλάστρα”, περιγράφει την τέχνη της καλλιέργειας και διαμόρφωσης δέντρων σε δοχεία. Θα γνωρίσουν τα μυστικά της τεχνικής, τις βασικές αρχές της φροντίδας ενός μπονσάι, αλλά και όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με αυτό», σημειώνει ο κ. Μαθιουδάκης.

Από τη φύση στο «Takumi», η ελληνική ελιά συναντά την τέχνη του μπονσάι στην 90ή ΔΕΘ

Η παρουσίαση θα συνδεθεί, όπως εξηγούν τα μέλη της Λέσχης, με την έννοια του «Takumi», δηλαδή του τεχνίτη με πολύ υψηλή εξειδίκευση και τεχνική κατάρτιση. Στόχος είναι να παρουσιαστεί το μπονσάι στο επίπεδο της υψηλής τεχνικής και της λεπτομέρειας που χαρακτηρίζει την ιαπωνική παράδοση. Για αυτόν τον λόγο, άλλωστε, η ομιλία θα έχει τίτλο «Bonsai: Where Nature Meets Takumi Craftsmanship».

Το ενδιαφέρον αναμένεται να κεντρίσει και η ελιά μπονσάι, καθώς τα μέλη της Λέσχης έχουν αποφασίσει πως ένα από τα δύο δέντρα που θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση θα είναι μια ελιά, με την επιλογή αυτή να μην είναι τυχαία, αλλά να έχει ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα. «Πρόκειται για ένα κατεξοχήν ελληνικό δέντρο, μέσα από μια τέχνη που έχει τις ρίζες της στην Ιαπωνία. Έτσι δημιουργείται μια γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική φύση και την ιαπωνική τέχνη. Η τεχνική και οι βασικές αρχές του μπονσάι παραμένουν ίδιες, ανεξάρτητα από το είδος του δέντρου. Το μπονσάι δεν είναι είδος φυτού. Είναι τρόπος καλλιέργειας και διαμόρφωσης ενός δέντρου», εξηγεί ο γραμματέας της Λέσχης, ο οποίος θα βρεθεί μαζί με άλλα μέλη της στο περίπτερο 13 της Ιαπωνίας, στις 13 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα.

Ελληνικά μπονσάι …της υπομονής

Μπονσάι μπορεί να γίνει σχεδόν οποιοδήποτε κατάλληλο είδος δέντρου, λένε τα μέλη της Λέσχης, που αγαπούν και ασχολούνται με πάθος με την καλλιέργεια και τη φροντίδα του «φυτού της υπομονής». Πεύκα, κυπαρίσσια, πλατάνια, μυρτιές, φτελιές, συκομουριές και βελανιδιές είναι ορισμένα από τα είδη που μπορούν να καλλιεργηθούν ως μπονσάι.

«Το μπονσάι περιγράφεται ως ένας ιδιαίτερος τρόπος να αναδεικνύεται η φύση. Βασίζεται στην ιδέα της μικρογραφίας ενός ηλικιωμένου δέντρου, χωρίς να χάνει την αίσθηση της φυσικής του μορφής. Συνδέεται με στοιχεία της ιαπωνικής αισθητικής, όπως η αφαίρεση, η λιτότητα, η απλότητα και μια σχεδόν δωρική προσέγγιση. Στην Ευρώπη και την Αμερική, οι καλλιεργητές προσαρμόζουν την τέχνη στα είδη δέντρων που ευδοκιμούν στον τόπο τους. Το ελληνικό κλίμα είναι σε αρκετές περιπτώσεις ευνοϊκό για την καλλιέργεια μπονσάι, ενώ ιδιαίτερα είδη, όπως η ελιά, μπορούν να προσαρμοστούν στο ξηροθερμικό κλίμα. Έτσι, η ελιά μπορεί να αποτελέσει ένα χαρακτηριστικό ελληνικό παράδειγμα μπονσάι», σημειώνει ο κ. Μαθιουδάκης, εξηγώντας ότι το μπονσάι απαιτεί χρόνο, συνέπεια και αφοσίωση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι απαιτεί φροντίδα ακόμη και στις πιο απλές καθημερινές ανάγκες του. Αν κάποιος αμελήσει το πότισμα σε ακραίες συνθήκες, μπορεί ακόμη και να χάσει ένα δέντρο. Αν, από την άλλη, παραμελήσει για μεγάλο διάστημα τη διαμόρφωση και το κλάδεμα, μπορεί να χαθεί η φόρμα που έχει δημιουργηθεί με κόπο και χρόνο.

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Στη σελίδα της Λέσχης στο facebook υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μπονσάι.

Η Ελληνική Λέσχη Μπονσάι

Η Ελληνική Λέσχη Μπονσάι είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, με καταστατικό σκοπό την προαγωγή και διάδοση της τεχνικής και της τέχνης του μπονσάι στην Ελλάδα.

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Ιδρύθηκε το 2011 και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Υπάρχουν μέλη στην Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ενώ η Λέσχη αριθμεί περισσότερα από 100 μέλη, πιθανώς κοντά στα 200, με διαφορετικό βαθμό ενεργής συμμετοχής. Η ενασχόληση των μελών ξεκίνησε από μια παρέα ανθρώπων που είχαν κοινό ενδιαφέρον για το μπονσάι και εξελίχθηκε σε μια οργανωμένη κοινότητα, που έχει ως στόχο να διαδώσει την τέχνη στην Ελλάδα.

Η ενασχόληση με το μπονσάι, πάντως, δεν προϋποθέτει επαγγελματική σχέση με τη γεωπονία ή την κηπουρική. Τα μέλη της Λέσχης έχουν διαφορετικά επαγγέλματα –από πολιτικούς μηχανικούς και γιατρούς μέχρι σκηνοθέτες και μουσικούς, αλλά τους ενώνει το κοινό ενδιαφέρον για τα δέντρα και το μπονσάι. Μάλιστα, κάποια μέλη της Ελληνικής Λέσχης Μπονσάι έχουν ταξιδέψει στην Ιαπωνία για να γνωρίσουν από κοντά την παράδοση.

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Μεταξύ αυτών και ο κ. Μαθιουδάκης, ο οποίος λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως στόχος είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η παρουσία της Λέσχης και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ήδη υπάρχει πυρήνας μελών. «Η παρουσία στη ΔΕΘ εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον και να προσελκύσει περισσότερους ανθρώπους στην ενασχόληση με το μπονσάι», τονίζει, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι όποιος γνωρίσει το μπονσάι, δύσκολα θα μείνει αδιάφορος και δεν θα θελήσει να αποκτήσει ένα δικό του δέντρο και να ασχοληθεί με την τέχνη.

Η Ελληνική Λέσχη Μπονσάι συμπράττει και με τον Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βόρειας στην εικαστική έκθεση, με κεντρικό θέμα: «ΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΧΕΡΝ – Ο αφηγητής της ιαπωνικής σιωπής». Έτσι, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, η Λέσχη θα πλαισιώσει το εικαστικό γεγονός, εκθέτοντας επιλεγμένα δέντρα δημιουργίας των μελών της. Παράλληλα θα διεξαχθεί αναλυτική παρουσίαση σχετικά με την ιστορία, την τέχνη και την κουλτούρα που περιβάλλει τα μπονσάι.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ