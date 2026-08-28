Μητσοτάκης: Πάνω από 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός πριν από τις εκλογές

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις επόμενες εκλογές προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κοζάνη, ανεβάζοντας τον πήχη πάνω από τα 950 ευρώ.

Απευθυνόμενος σε πολίτες στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε τη δέσμευση που είχε αναλάβει το 2023 για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ.

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«Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ», ανέφερε.

Στη συνέχεια προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας: «Τώρα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ».

«Στήριξη της κοινωνίας πάνω σε γερά θεμέλια»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις αυξήσεις των αποδοχών και των συντάξεων, καθώς και τις μειώσεις φόρων, με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Όπως υποστήριξε, για να μπορεί η κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία, πρέπει προηγουμένως να έχει δημιουργηθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος.

«Για να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία με μειώσεις φόρων, με αυξήσεις συντάξεων, με αυξήσεις μισθών, πρέπει πρώτα και πάνω από όλα να πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που μπορούν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσματα και, ως αποτέλεσμα, να διαθέτουν πόρους για τη στήριξη των πολιτών.

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«Για να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολίτες, πρέπει πρώτα να έχουμε δημιουργήσει τον πλούτο για να τον μοιράσουμε», τόνισε, παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση ως βασική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τα υπόλοιπα κόμματα.

Το οικονομικό σχέδιο στη ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ομιλία που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

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Όπως ανακοίνωσε, στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον ευρύτερο προγραμματισμό έως το 2030.

«Η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό, τι πετύχαμε, πόσο συνεπείς ήμασταν στις δεσμεύσεις μας, αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον», είπε.

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Βασικός στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, είναι η οικονομική ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε πολίτη και σε κάθε περιοχή της χώρας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τα απομακρυσμένα χωριά.

«Η ΝΔ εγγυάται σταθερότητα και προκοπή»

Στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα, αλλά και προκοπή».

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Παράλληλα, άσκησε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι ενώνονται γύρω από το αίτημα να αποχωρήσουν η ΝΔ και ο ίδιος από την κυβέρνηση, χωρίς όμως να παρουσιάζουν αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση.

«Απέναντί μας είναι κόμματα τα οποία είναι ενωμένα σε μια αποστολή: Να φύγει η ΝΔ, να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν μας λένε ποιος θα έρθει. Δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση στέκεται απέναντι στους πολίτες «με σεμνότητα και αυτοκριτική», αναγνωρίζοντας ότι έχουν γίνει λάθη.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι πολίτες διαθέτουν «μνήμη και κρίση» και θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να διατηρήσει την πολιτική σταθερότητα σε μια δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία.

Το μήνυμα για τη Δυτική Μακεδονία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Δυτική Μακεδονία και στη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εξασφάλισε σημαντικούς πόρους ώστε η μετάβαση να πραγματοποιηθεί οργανωμένα.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας από εκείνες που χάθηκαν, ώστε οι κάτοικοι να παραμείνουν στην περιοχή και οι νέοι να έχουν επαγγελματικές προοπτικές.

«Η καχυποψία έχει αντικατασταθεί από συγκρατημένη αισιοδοξία. Σε έναν χρόνο τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από έναν χρόνο», υποστήριξε.

Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της ΔΕΗ, τονίζοντας ότι η επιχείρηση δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, αλλά συμμετέχει στην αναπτυξιακή της μετάβαση.

«Το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι θετικό, με περισσότερες δουλειές από αυτές που χάθηκαν», είπε.

Οι παρεμβάσεις στην Υγεία

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, τέλος, στις παρεμβάσεις στις δημόσιες δομές Υγείας, επισημαίνοντας ότι περισσότερα από 150 Κέντρα Υγείας έχουν ανακαινιστεί ή αναβαθμιστεί με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Κατά την περιοδεία του επισκέφθηκε τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης, καθώς και επενδύσεις που συνδέονται με τον αναπτυξιακό μετασχηματισμό της Δυτικής Μακεδονίας.