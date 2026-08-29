Ηλεία: Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση ο 8χρονος που εντοπίστηκε στην παραλία Μαραθιά

Διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το οκτάχρονο παιδί από την Ηλεία, το οποίο εντοπίστηκε στην παραλία Μαραθιά και μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση του DEBATER από τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέα Ηλιάδη, το παιδί παραμένει διασωληνωμένο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

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Παράλληλα, αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο DEBATER ότι ο οκτάχρονος εντοπίστηκε μπρούμυτα στον αιγιαλό, στην παραλία Μαραθιά της Ηλείας.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς σφυγμό

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Ilialive.gr, ο οκτάχρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας χωρίς σφυγμό, έπειτα από το περιστατικό στη θάλασσα.

Ο γιατρός του νοσοκομείου Βαγγέλης Δημητρόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στην προσπάθεια ανάνηψης, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά την άφιξη του παιδιού. «Το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την προσπάθεια που ακολούθησε.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο οκτάχρονος βρισκόταν σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση και το σώμα του ήταν παγωμένο. Οι γιατροί ξεκίνησαν άμεσα την προσπάθεια επαναφοράς του, με μοναδικό στόχο να τον κρατήσουν στη ζωή.

Επανήλθε ο σφυγμός του και άνοιξε τα μάτια

Ύστερα από τις προσπάθειες των γιατρών, άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα θετικά σημάδια.

Το χρώμα του παιδιού σταδιακά επανήλθε, ενώ στη συνέχεια απέκτησε ξανά σφυγμό, άνοιξε τα μάτια του και άρχισε να αντιδρά.

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Ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος αποτύπωσε την αγωνία των γιατρών με τη φράση «το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει», ενώ ολοκλήρωσε την ανάρτησή του εκφράζοντας την ελπίδα του για την πορεία του οκτάχρονου.

Η διακομιδή στην Πάτρα

Μετά την αρχική αντιμετώπιση στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου διασωληνώθηκε.

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Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, προκειμένου να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ Παίδων.

Ο οκτάχρονος εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασής του.