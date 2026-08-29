Μητσοτάκης: Εκλογές την άνοιξη του 2027 – «Κάποιοι άλλοι εγκαινίαζαν μουσαμάδες»

Στις εκλογές της άνοιξης του 2027, στο κυβερνητικό σχέδιο με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 και στη μάχη της Νέας Δημοκρατίας με την αντιπολίτευση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Δυτική Μακεδονία.

Σε συνέντευξή του στην ηλεκτρονική εφημερίδα e-ptolemeos.gr και στον διευθυντή της, Αντώνη Πουγαρίδη, ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ, άφησε αιχμές για ενδεχόμενη πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και παρουσίασε τις βασικές επενδύσεις που σχεδιάζονται για τη μεταλιγνιτική εποχή.

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Εκλογές την άνοιξη του 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε με σαφήνεια στις «εκλογές της άνοιξης του 2027», υποστηρίζοντας ότι ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως εξήγησε, το διάστημα μέχρι τις κάλπες επιτρέπει στην κυβέρνηση να ολοκληρώνει έργα και να παρουσιάζει στους πολίτες χειροπιαστά αποτελέσματα.

«Για εμάς κάθε υλοποίηση μιας προεκλογικής δέσμευσης είναι μια “σφραγίδα” σε ένα “διαβατήριο” αξιοπιστίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει αναλυτικότερα τον οικονομικό προγραμματισμό για το επόμενο έτος και το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.

«Κάποιοι άλλοι εγκαινίαζαν μουσαμάδες»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην παράδοση των πέντε σταθμών της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αφήνοντας σαφή αιχμή κατά του Αλέξη Τσίπρα.

«Κάποιοι άλλοι εγκαινίαζαν μουσαμάδες. Τα θυμόμαστε κι αυτά. Γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα φιλοδοξούν να κάνουν μια πολιτική επιστροφή», δήλωσε.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες να συγκρίνουν όσα υλοποίησε η κυβέρνηση με τις υποσχέσεις των άλλων πολιτικών δυνάμεων, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και αδυναμίες.

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους χρησιμοποίησε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για «απίστευτη σύγχυση, παροχολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη».

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Ο πρωθυπουργός επέκρινε το ΠΑΣΟΚ επειδή δεν ψήφισε τον Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά στήριξε την Έλενα Ακρίτα για Αντιπρόεδρο της Βουλής.

Κατά τον ίδιο, η επιλογή αυτή στέλνει το μήνυμα ότι το κόμμα βρίσκεται συντεταγμένο με πολιτικές δυνάμεις οι οποίες, όπως υποστήριξε, «πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα» πριν από μία δεκαετία.

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«Ο λιγνίτης δεν είναι πλέον ανταγωνιστικός»

Μεγάλο μέρος της συνέντευξης επικεντρώθηκε στην απολιγνιτοποίηση και στην επόμενη ημέρα της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η απομάκρυνση από τον λιγνίτη δεν άρχισε το 2019, αλλά είχε ξεκινήσει ουσιαστικά από το 2010. Όπως είπε, η κυβέρνησή του έλαβε την απόφαση να πραγματοποιηθεί η μετάβαση συντεταγμένα και με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.

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«Ο λιγνίτης πια, με το κόστος των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, πολύ απλά δεν είναι ανταγωνιστικός», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την απολιγνιτοποίηση αναπόφευκτη.

Για το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δήλωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί περισσότερο από 1 δισ. ευρώ, με στόχο να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας από εκείνες που χάνονται.

Wonderplant, data center και 2.000 θέσεις εργασίας

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επένδυση της Wonderplant, ένα μεγάλο θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας.

Η επένδυση ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 60 εκατ. προέρχονται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, και αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 400 θέσεις εργασίας.

Αναφέρθηκε επίσης στη νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ στην Καρδιά, στο σύστημα αντλησιοταμίευσης, στους νέους πυκνωτές για τη σταθερότητα του δικτύου και στο μεγάλο data center που σχεδιάζεται στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα δημιουργήσουν συνολικά περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας και θα καταστήσουν τη Δυτική Μακεδονία «καρδιά» των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δεσμεύσεις για υποδομές και νοσοκομεία

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο Ε65 θα αλλάξει την αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς η μετάβαση από τη Φλώρινα ή την Καστοριά προς την Αθήνα θα περιοριστεί στις 4 με 4,5 ώρες.

Επανέλαβε ακόμη τη δέσμευσή του για τον δρόμο Πτολεμαΐδα – Ξινό Νερό και τη μελλοντική επέκτασή του έως τη Φλώρινα, ενώ εκτίμησε ότι η σήραγγα της Κλεισούρας θα δοθεί στην κυκλοφορία σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Για την Εγνατία Οδό ανακοίνωσε επενδύσεις που θα φτάσουν τα 300 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το αναβαθμισμένο Μαμάτσειο Νοσοκομείο θα εγκαινιαστεί πριν από το τέλος του 2026, ενώ έχουν εξασφαλιστεί επιπλέον 23 εκατ. ευρώ για το παλαιό κτήριο. Το Μποδοσάκειο, όπως είπε, θα αποκτήσει ογκολογική κλινική.

Εκτός σχεδιασμού η «δυτική σιδηροδρομική Εγνατία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών γραμμών ή μιας «δυτικής σιδηροδρομικής Εγνατίας», λέγοντας ότι ένα τέτοιο έργο δεν βρίσκεται στον σχεδιασμό της κυβέρνησης και δεν θεωρείται εφικτό από πλευράς κόστους.

Αντίθετα, ανέφερε ότι επανήλθε σε λειτουργία η γραμμή Φλώρινα – Θεσσαλονίκη και εξετάζεται η δυνατότητα σύνδεσης της Βιομηχανικής Περιοχής Φλώρινας με αυτήν.

Το σχέδιο για το δημογραφικό

Αναφερόμενος στη μείωση του πληθυσμού, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι για να παραμείνουν οι πολίτες στην περιφέρεια χρειάζονται θέσεις εργασίας, εκπαίδευση και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Έθεσε ως προτεραιότητες την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας, την προσέλκυση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα, τον ορεινό τουρισμό, τον οινοτουρισμό και την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων.

«Το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας», κατέληξε.