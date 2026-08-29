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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Ανακοίνωσε τον μονοετή δανεισμό του Κενάν Κόντρο

Ο 33χρονος διεθνής Βόσνιος επιθετικός αποκτήθηκε με μονοετή δανεισμό από τη Φερεντσβάρος. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στη Ρεάλ Σαραγόσα.

ΟΦΗ: Ανακοίνωσε τον μονοετή δανεισμό του Κενάν Κόντρο
Στον ΟΦΗ θα αγωνίζεται με τη μορφή μονοετούς δανεισμού από τη Φερεντσβάρος ο Κενάν Κόντρο. / Πηγή φωτογραφίας: ΠΑΕ ΟΦΗ
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Την απόκτηση του Κενάν Κόντρο με τη μορφή μονοετούς δανεισμού από τη Φερεντσβάρος ανακοίνωσε επίσημα ο ΟΦΗ, ενισχύοντας σημαντικά την επιθετική του γραμμή.

Ο 33χρονος Βόσνιος επιθετικός βρέθηκε στο Ηράκλειο, ολοκλήρωσε τις απαραίτητες διαδικασίες και τέθηκε στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας της κρητικής ομάδας.

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Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με τη Ferencvaros TC για τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή Kenan Kodro», αναφέρει η ανακοίνωση της κρητικής ΠΑΕ.

Ο Κόντρο είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης.

Η πορεία του Κόντρο

Ο έμπειρος σέντερ φορ γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου 1993 και έχει ύψος 1,88 μέτρα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Οσασούνα, Μάιντς, Γκρασχόπερς, Κοπεγχάγη, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βαγιαδολίδ, Φέχερβαρ, Φερεντσβάρος και Γκαζιαντέπ.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο παραχωρήθηκε δανεικός στη Ρεάλ Σαραγόσα, με την οποία σημείωσε οκτώ γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο ΟΦΗ προσθέτει έτσι στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική εμπειρία από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενόψει των υποχρεώσεών του στην Ελλάδα και στη League Phase του Europa League.

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