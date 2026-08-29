Μεσολόγγι: Νεκρός 48χρονος αναισθησιολόγος μέσα στο δωμάτιο εφημερίας

Θρήνος επικρατεί στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου ένας 48χρονος αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου μέσα στο δωμάτιο εφημερίας.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σύμφωνα με τον οποίο τον άτυχο γιατρό εντόπισε συνάδελφός του, όταν πήγε στο νοσοκομείο προκειμένου να τον αντικαταστήσει.

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Ο 48χρονος είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα της εφημερίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να έχει αναφέρει κάποια αδιαθεσία.

Τον εντόπισε συνάδελφός του

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο αναισθησιολόγος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο δωμάτιο εφημερίας και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Κατά την ίδια ενημέρωση, ο γιατρός δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού οκτώ ετών.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να προσδιοριστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Η αναφορά Γιαννάκου στην εργασιακή εξουθένωση

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις συνθήκες εργασίας των υγειονομικών και επανέφερε το ζήτημα της επαγγελματικής εξουθένωσης.

«Πάντα η σκέψη μας σε τέτοιες περιπτώσεις θα πηγαίνει στην εργασιακή εξουθένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι δεν έχει προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του 48χρονου και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί στην παρούσα φάση να συσχετιστεί με τις συνθήκες εργασίας του.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν δύο αναισθησιολόγοι, γεγονός που αναδεικνύει εκ νέου το ζήτημα της στελέχωσης της συγκεκριμένης ειδικότητας.

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Τα συλλυπητήρια του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

Ο Μιχάλης Γιαννάκος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους οικείους του 48χρονου, καθώς και στους συναδέλφους του στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και στο προσωπικό του νοσοκομείου.