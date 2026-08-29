Μαρινάκης για ΔΕΘ: Στο τραπέζι μείωση της προκαταβολής φόρου και σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων

Στη μεσαία τάξη, στους συνεπείς φορολογουμένους, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις οικογένειες με παιδιά αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον Real FM, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε ότι μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζει ο πρωθυπουργός βρίσκεται μια νέα μείωση της προκαταβολής φόρου, διευκρινίζοντας, πάντως, ότι οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, άνοιξε τη συζήτηση για τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, συνδέοντας την εφαρμογή της με την περαιτέρω αποτελεσματικότητα των ψηφιακών εργαλείων αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

«Μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη»

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έχει οδηγήσει σε αυξημένα φορολογικά έσοδα, τα οποία, όπως είπε, δεν προήλθαν από νέους φόρους αλλά από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

«Νομίζω ότι τώρα ειδικά πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνεπείς», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εκτός από τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών, έχει έρθει η ώρα να ενισχυθούν περισσότερο όσοι όλα τα προηγούμενα χρόνια πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους και συμμορφώνονταν με τη φορολογική νομοθεσία.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει και την πολιτική ενίσχυσης των οικογενειών με παιδιά, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των προηγούμενων πρωθυπουργικών εξαγγελιών.

Τι εξετάζεται για την προκαταβολή φόρου

Ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι η προκαταβολή φόρου έχει ήδη μειωθεί από το 100% στο 50% για τα φυσικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τα νομικά πρόσωπα έχει περιοριστεί στο 80%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αποκάλυψε, μια νέα παρέμβαση βρίσκεται υπό εξέταση:

«Η μείωση της προκαταβολής φόρου είναι σε αυτά τα οποία εξετάζει ο πρωθυπουργός. Δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση, αλλά είναι κάτι που το κοιτάει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επισήμανση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί ακόμη ούτε το ποσοστό της πιθανής μείωσης ούτε οι κατηγορίες που θα αφορά.

Σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων

Αναφερόμενος στα τεκμήρια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι όσο εξελίσσονται οι υπόλοιποι μηχανισμοί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής τόσο θα πρέπει να περιορίζεται η ανάγκη εφαρμογής τους στους συνεπείς επαγγελματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και στην ψηφιοποίηση των μεταβιβάσεων ακινήτων.

«Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες πρέπει σταδιακά, με έναν τρόπο που θα επιλέξει ο πρωθυπουργός, τα τεκμήρια να φύγουν», δήλωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν διευκρίνισε, πάντως, εάν η παρέμβαση θα αφορά τα τεκμήρια διαβίωσης, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών ή συνδυασμό των σχετικών διατάξεων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 η εφαρμογή των μέτρων

Ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Όπως ανέφερε, τα μέτρα θα ενσωματωθούν στον κρατικό προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου και θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Μέχρι την οριστικοποίηση των αποφάσεων, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τα δημοσιονομικά δεδομένα και τον διαθέσιμο χώρο για μόνιμες μειώσεις φόρων ή άλλες ενισχύσεις.

Οι φορολογικές μειώσεις που επικαλέστηκε

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι από το 2019 έχει εφαρμοστεί σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

Τη μείωση του φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις.

Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για φυσικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολουμένους.

Τις μειώσεις του ΕΝΦΙΑ, με πρόσθετη έκπτωση για ασφαλισμένες κατοικίες.

Τις μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και επιμέρους συντελεστών ΦΠΑ.

Τις ευνοϊκότερες φορολογικές προβλέψεις για οικογένειες με παιδιά.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν έγιναν όσο αισθητές θα επιθυμούσε η κυβέρνηση, εξαιτίας της πανδημίας, των πολεμικών συγκρούσεων και της πληθωριστικής κρίσης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρά σε μόνιμα μέτρα.

Νέες αποφάσεις για το πετρέλαιο κίνησης

Ανοιχτό άφησε ο Παύλος Μαρινάκης και το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ο πρωθυπουργός θα αξιολογήσει τα νεότερα δεδομένα σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται σε μηνιαία βάση, καθώς η κυβέρνηση παρακολουθεί την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις της στις τιμές των καυσίμων.

Τι είπε για την απολιγνιτοποίηση και τις ΑΠΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής στρατηγικής για την απολιγνιτοποίηση και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Υποστήριξε ότι η ενίσχυση των ΑΠΕ βελτίωσε την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας και επιτρέπει, ιδιαίτερα τις ώρες αυξημένης παραγωγής από τον ήλιο και τον άνεμο, τη διαμόρφωση χαμηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Δυτική Μακεδονία, σημειώνοντας ότι η μετάβαση δεν αποτελεί μια δογματική επιλογή, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την ενέργεια και την οικονομία.

Γιατί η ΝΔ δεν θα ψηφίσει την Έλενα Ακρίτα

Εκτενή αναφορά έκανε και στην απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής.

Ο Παύλος Μαρινάκης απέδωσε την κυβερνητική στάση στις αναρτήσεις και στον δημόσιο λόγο της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χαρακτήρισε τοξικό.

Διευκρίνισε ότι η απόφαση αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο και όχι το δικαίωμα του ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει αντιπρόεδρο. Όπως είπε, η ΝΔ θα μπορούσε να στηρίξει διαφορετική υποψηφιότητα που δεν έχει συνδεθεί με ανάλογες δημόσιες συμπεριφορές.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για Ακρίτα και Στουρνάρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε, παράλληλα, έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την απόφασή του να στηρίξει την Έλενα Ακρίτα, αντιπαραβάλλοντάς την με τη στάση που είχε τηρήσει απέναντι στον Γιάννη Στουρνάρα.

Χαρακτήρισε τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη «ανεξήγητη» και «ανακόλουθη», υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη έχει προσεγγίσει πολιτικά τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν πολιτικές αξιολογήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και εντάσσονται στη διευρυνόμενη αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ.

«Δεν απαιτείται άδεια από την Τουρκία» για το καλώδιο

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι το έργο θα συνεχιστεί βάσει του προγραμματισμού της αναδόχου εταιρείας.

Οι ελληνικές αρχές, όπως είπε, θα προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου εντός της ελληνικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Απαντώντας στο εάν απαιτείται η συγκατάθεση της Άγκυρας, ξεκαθάρισε:

«Δεν προβλέπεται ούτε πρόκειται να υπάρξει ζήτημα άδειας».

Διευκρίνισε ότι θα ακολουθηθούν οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και οι διαδικασίες ενημέρωσης που σχετίζονται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την «Ασπίδα του Αχιλλέα» μία από τις εμβληματικότερες αμυντικές πρωτοβουλίες της χώρας.

Απέφυγε να παρουσιάσει τεχνικές ή επιχειρησιακές λεπτομέρειες, παραπέμποντας στις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σημείωσε, πάντως, ότι το πρόγραμμα εντάσσεται στη συνολική ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Ελλάδας από ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Διαψεύδει την παλαιότερη ανάρτηση για τον Αλέξη Τσίπρα

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε δημοσιεύσει παλαιότερα ανάρτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία επανήλθε στη δημόσια συζήτηση.

Τη χαρακτήρισε «ανύπαρκτο tweet», υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκεται στο προφίλ του και ότι δεν εκφράζει τις απόψεις του.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι ενδέχεται στο μέλλον να αλλάξει στάση απέναντι σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις που θεωρεί συκοφαντικές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη.