Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην 3ης Σεπτεμβρίου

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Η πυρκαγιά εντοπίστηκε στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του τετραώροφου κτηρίου, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος είχε ενημερωθεί για το περιστατικό περίπου στις 09:30.

Στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο η φωτιά

Πρόκειται για τετραώροφο εγκαταλελειμμένο κτήριο, με τη φωτιά να εντοπίζεται στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης και τον έλεγχο των χώρων του κτηρίου.