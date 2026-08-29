Ντόναλντ Τραμπ: Η «στρατηγική του θορύβου» ενώ δημοσκοπήσεις, ακρίβεια και Ιράν πιέζουν τον Λευκό Οίκο

Αντιμέτωπος με τη φθορά που προκαλούν ο παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν και η συνεχιζόμενη πίεση στο κόστος ζωής βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγους μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι εκλογές του Νοεμβρίου θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν σήμερα την πλειοψηφία. Η επιδείνωση, επομένως, των δημοσκοπικών επιδόσεων του προέδρου προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στο κόμμα.

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Πρόσφατη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos κατέγραψε τη δημοτικότητα του Τραμπ στο 33%, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα της προεδρικής του πορείας. Παράλληλα, μόλις το 31% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι υποστηρίζει την αμερικανική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, ενώ η μεγάλη πλειονότητα εκτιμά ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Reuters)

Η ακρίβεια που βιώνουν καθημερινά οι Αμερικανοί

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι γνωρίζει πώς να μετατοπίζει τη δημόσια συζήτηση. Αυτήν τη φορά, ωστόσο, καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα που οι πολίτες βιώνουν άμεσα στην καθημερινότητά τους.

Ο Γουίλιαμ Γκάλστον, του Brookings Institution, επισημαίνει ότι είναι δύσκολο να αλλάξει κανείς τη γνώμη των ψηφοφόρων όταν εκείνοι διαπιστώνουν το πρόβλημα κάθε φορά που ψωνίζουν στο σουπερμάρκετ ή γεμίζουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε τον Αύγουστο, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τις τιμές των καυσίμων και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθούν να επηρεάζουν τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, επικριτές του Αμερικανού προέδρου υποστηρίζουν ότι ο Λευκός Οίκος δημιουργεί συνεχώς νέες εστίες δημοσιότητας, προκειμένου να περιορίσει τη συζήτηση γύρω από τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις.

Η λίμνη Οντάριο έγινε «Λίμνη της Αμερικής»

Τη μεγαλύτερη συζήτηση των τελευταίων ημερών προκάλεσε η απόφαση του Τραμπ να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη της Αμερικής».

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Το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα αφορά την ονομασία που θα χρησιμοποιούν οι αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες και δεν μεταβάλλει την επίσημη ονομασία στην καναδική πλευρά. Η κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις στον Καναδά, αλλά και μεταξύ πολιτικών αντιπάλων του προέδρου στις ΗΠΑ. (Reuters)

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, τη χαρακτήρισε απόπειρα αντιπερισπασμού.

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Επικριτική ήταν, όμως, και η αντίδραση του Ματ Γουόλς, influencer της αμερικανικής ριζοσπαστικής Δεξιάς, ο οποίος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί πολιτικό δώρο προς τους Δημοκρατικούς.

Κατά την εκτίμησή του, η βασική κατηγορία που θα αντιμετωπίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι στις ενδιάμεσες εκλογές είναι ότι δεν αξιοποίησαν την εξουσία τους για να βελτιώσουν τη ζωή του μέσου Αμερικανού. Κινήσεις όπως η μετονομασία της λίμνης, πρόσθεσε, ενισχύουν αυτό το επιχείρημα.

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Η μεταναστευτική πολιτική παραμένει στο επίκεντρο

Ένας από τους τομείς στους οποίους η κυβέρνηση επιμένει με αμείωτη ένταση είναι η αντιμεταναστευτική πολιτική και η εκστρατεία μαζικών απελάσεων.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας προβάλλει συστηματικά τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης μεταναστών, παρουσιάζοντάς τες ως υλοποίηση μιας βασικής προεκλογικής δέσμευσης του Τραμπ.

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Αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο από την επιβίβαση Αϊτινών σε αεροσκάφος απέλασης, μετά την αφαίρεση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας που τους επέτρεπε να παραμένουν νόμιμα στις ΗΠΑ. Οργανώσεις και στελέχη της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν τον τρόπο παρουσίασης των εικόνων εξευτελιστικό και απάνθρωπο.

Η πρώτη σχετική πτήση μετά την αναστολή του καθεστώτος προστασίας μετέφερε περισσότερους από 160 ανθρώπους στην Αϊτή. (The Guardian)

Έκτακτες κινήσεις ενόψει των εκλογών

Καθώς η εκλογική αναμέτρηση πλησιάζει, η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει στις οικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις με μια σειρά παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, εξετάζονται ή υλοποιούνται κινήσεις για την αποκλιμάκωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, τη σταθεροποίηση των αγορών και την αποτροπή μιας νέας διεθνούς κρίσης.

Το βασικό πρόβλημα για τον Τραμπ παραμένει ότι η σύγκρουση με το Ιράν έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο από όσο είχε αρχικά υποσχεθεί, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν δει ακόμη την ουσιαστική μείωση του κόστους ζωής που αποτέλεσε κεντρική προεκλογική του δέσμευση.

Λιγότερες επαφές με τον Τύπο

Αλλαγή καταγράφεται και στη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τους δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος παραδοσιακά απολαμβάνει τις μακρές συζητήσεις μπροστά στις κάμερες, έχει περιορίσει τις συνεντεύξεις Τύπου και τις απρογραμμάτιστες ερωτήσεις. Στην αρχή της θητείας του πραγματοποιούσε σχεδόν καθημερινές εμφανίσεις, ορισμένες από τις οποίες διαρκούσαν ακόμη και μία ώρα.

Πλέον προτιμά συνεντεύξεις σε πρόσωπα και μέσα που πρόσκεινται στο κίνημα MAGA, όπου σπάνια βρίσκεται αντιμέτωπος με επίμονες ή πιεστικές ερωτήσεις.

Οι αναρτήσεις που προκαλούν αντιδράσεις

Ο Τραμπ, πάντως, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί εντατικά το Truth Social, δημοσιεύοντας εικόνες και σχόλια που προκαλούν συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις.

Μεταξύ άλλων, ανάρτησε σκίτσο στο οποίο εμφανίζεται δίπλα στην Ντόλι Πάρτον, προκαλώντας κατηγορίες ότι επιχειρεί να συνδέσει πολιτικά τον εαυτό του με τη μνήμη της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Ακολούθησε η προσωπική του κατάταξη των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αυτήν τοποθέτησε τον εαυτό του μόνο στην κορυφή ως «τον μεγαλύτερο πρόεδρο», ενώ χαρακτήρισε τον Αβραάμ Λίνκολν και τον Τζορτζ Ουάσινγκτον «πολύ καλούς».

Ο Μπιλ Κλίντον κατατάχθηκε στους «μέτριους», ενώ ο Τζίμι Κάρτερ, ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκαν ως «αποτυχημένοι». Από τη λίστα απουσίαζαν, χωρίς εξήγηση, αρκετοί πρώην πρόεδροι. (People)

Η κρίσιμη δοκιμασία του Νοεμβρίου

Η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Τραμπ θα κριθεί στις κάλπες των ενδιάμεσων εκλογών.

Οι συμβολικές αποφάσεις, οι προκλητικές αναρτήσεις και η έμφαση στη μετανάστευση μπορούν να συσπειρώσουν τον σκληρό πυρήνα των υποστηρικτών του. Δεν είναι όμως βέβαιο ότι αρκούν για να μεταβάλουν τη στάση των ψηφοφόρων που ανησυχούν πρωτίστως για την ακρίβεια, τις τιμές των καυσίμων και έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος.

Για τους Ρεπουμπλικάνους, το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο: μια βαριά ήττα θα μπορούσε να τους στερήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου και να περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα του Ντόναλντ Τραμπ να εφαρμόσει την πολιτική του κατά το υπόλοιπο της προεδρικής του θητείας.