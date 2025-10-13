Η δράση του αδίστακτου “τσαντάκια” σε Νίκαια και Κορυδαλλό – Βίντεο-ντοκουμέντα του DEBATER

Τέλος στην δράση επιτήδειου “τσαντάκια” που άρπαζε τσάντες στην περιοχή της Νίκαιας και του Κορυδαλλού έβαλε η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας πρόκειται για 41χρονο, ο οποίος συνελήφθη απογευματινές ώρες της 8ης Οκτωβρίου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Ο δράστης κινούμενος συνήθως σε μοτοσικλέτα επιτιθόταν στα θύματα του εν κινήσει αρπάζοντας βίαια τσάντες από πεζούς.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος την περασμένη Τετάρτη (8/10) στην περιοχή του Κορυδαλλού, προσέγγισε πεζή γυναίκα και της αφαίρεσε με βίαιο τράβηγμα την τσάντα της, ρίχνοντάς την στο δρόμο.

Όπως αποκαλύφθηκε στην έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά με την συνδρομή των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ιωαν. Ρέντη και Κορυδαλλού, ο 41χρονος από τον περασμένο Σεπτέμβριο, διέπραττε ληστείες αρπάζοντας με τη βία τσάντες πεζών γυναικών στην περιοχή της Νίκαιας και του Κορυδαλλού.

Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο

Προσέγγιζε τα θύματά του, φορώντας κράνος και μπουφάν εταιρίας διανομών, ώστε να μην γίνει αντιληπτός ενώ κατά τις ληστείες επεδείκνυε ιδιαίτερη σφοδρότητα, καθώς τραβούσε με βία τις τσάντες των θυμάτων με αποτέλεσμα την παράσυρση και τον τραυματισμό τους, ενώ σε μία περίπτωση γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι από την πτώση στο οδόστρωμα.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν επιπλέον 3 περιπτώσεις σε Κορυδαλλό και Νίκαια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης.