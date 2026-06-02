Καλαμάτα: Οι τελευταίες στιγμές της 39χρονης και το σενάριο του συζυγοκτόνου που δεν πείθει

Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα την 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων κοριτσιών και δράστη τον 41χρονο σύζυγό της.

Ο δράστης, που συνελήφθη επί τόπου, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε καβγάς και ότι ενήργησε υπό συνθήκες έντασης και αυτοάμυνας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων και σήμερα το μεσημέρι οδηγείται ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Παρόλο που ο 41χρονος κατέσφαξε την 39χρονη, την ώρα μάλιστα που στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν οι δύο κορούλες τους, 10 και 6 χρόνων, ο ίδιος “έχτισε” ένα σενάριο αυτοάμυνας.

Γείτονες άκουγαν από το διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας τα ουρλιαχτά της άτυχης γυναίκας που καλούσε σε βοήθεια.

Λίγο πριν από το φονικό, όπως μετέδωσε το Star, άκουσαν τρεις φορές τη λέξη “βοήθεια”, αμέσως μετά δυνατές κραυγές και στη συνέχεια απόλυτη σιωπή. Αν και τηλεφώνησαν στην Αστυνομία, η οποία έφθασε άμεσα, ήταν ήδη αργά.

Οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα. Την πόρτα του διαμερίσματος άνοιξε ο σύζυγός της, ο οποίος στα ρούχα του είχε κηλίδες αίματος.

Στην κρεβατοκάμαρα του διαμερίσματος οι αστυνομικοί αντίκρισαν νεκρή στο πάτωμα την 39χρονη γυναίκα, μέσα σε λίμνη αίματος. Σε όλο το σώμα και στο κεφάλι, έφερε τραύματα, ενώ στο αριστερό της χέρι είχε ένα μαχαίρι.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, κοιμόταν και ξαφνικά άνοιξε τα μάτια του, είδε από πάνω του τη γυναίκα του να τον απειλεί με μαχαίρι, πάλεψε μαζί της, της πήρε το μαχαίρι και την σκότωσε.

Ωστόσο, αυτό το σενάριο δεν πείθει τις Αρχές, καθώς δεν ταιριάζει με τα ευρήματα του ιατροδικαστή που δεν εντόπισε αμυντικά τραύματα στο σώμα του.

Από την συλλογή των στοιχείων και τα ευρήματα του ιατροδικαστή, προκύπτει ότι η άτυχη γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο πρόσωπο, το λαιμό, τον θώρακα και την πλάτη.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο δράστης έβαλε το μαχαίρι του φόνου στο χέρι της γυναίκας αφού τη σκότωσε, προκειμένου να ενισχύσει την εκδοχή της επίθεσης εναντίον του.

Βέβαια, απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας στην Καλαμάτα θα δώσει η ιατροδικαστική έκθεση και η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της άτυχης γυναίκας.

Εν τω μεταξύ, μετά τη στυγερή γυναικοκτονία, οι γείτονες του ζευγαριού άρχισαν να μιλούν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι καβγάδες ήταν συχνοί, ο 41χρονος ζήλευε την 39χρονη και την κατηγορούσε για εξωσυζυγικές σχέσεις.

Μάλιστα, σε έναν από τους τσακωμούς τους ακούστηκε η άτυχη 39χρονη να λέει ότι την χτυπά με τη ζώνη του.

“Ακούγαμε καβγάδες το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν περιμέναμε να γίνει αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Από ό,τι βλέπαμε καθημερινά, έδειχναν αγαπημένο ζευγάρι. Το τελευταίο διάστημα όμως υπήρχαν καβγάδες και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες είχε σημειωθεί ένας πολύ έντονος καβγάς, με τη γυναίκα να φωνάζει πολύ δυνατά: ‘αν με ξανά χτυπήσεις με τη ζώνη θα καλέσω την αστυνομία’” ανέφερε γείτονας του ζευγαριού στο ΕΡΤnews.

Τα δύο κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για προστατευτική φύλαξη και υποστήριξη, έως ότου αποφασίσει η Εισαγγελία Καλαμάτας πού θα πάνε.

Η επόμενη πράξη του άγριου εγκλήματος θα εκτυλιχθεί σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεσσηνίας, την ώρα που οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας συνεχίζουν τις έρευνες.