Καιρός: Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου

Σε κλοιό έντονης ζέστης βρίσκεται ολόκληρη η χώρα, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 35°C σε αρκετές περιοχές, δημιουργώντας συνθήκες δυσφορίας.

Ενώ οι παραθαλάσσιες περιοχές προσέφεραν ανάσες δροσιάς στους λουόμενους, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στα μεγάλα αστικά κέντρα, και κυρίως στην Αθήνα, δοκιμάστηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μάλιστα αναμένεται να παρουσιάσουν περαιτέρω άνοδο τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η Θεσσαλία και η Φθιώτιδα αναδείχθηκαν για ακόμη μία φορά οι θερμότερες περιφέρειες της επικράτειας.

Η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας σημειώθηκε στην Καρδίτσα, όπου το θερμόμετρο κατέγραψε 35,1°C. Ακολούθησαν με 34,8°C η Λάρισα, τα Τρίκαλα και η Τραγάνα Φθιώτιδας, ενώ οριακά χαμηλότερα κινήθηκαν τα Φάρσαλα (34,7°C) και τα Δένδρα Τυρνάβου (34,6°C).

Την οκτάδα των πιο θερμών περιοχών συμπλήρωσαν τα Ψαχνά Ευβοίας και τα Πλατανούλια Λάρισας, με τον υδράργυρο να σταματά στους 34,3°C.

Η κατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα

Στην Αττική, η άνοδος της θερμοκρασίας έγινε αισθητή σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Στις περισσότερες περιοχές της πρωτεύουσας οι τιμές κυμάνθηκαν γύρω στους 30°C, με το Μαρούσι να καταγράφει 30,8°C, την Καισαριανή 30,5°C, το Ψυχικό 30,4°C και τα Πατήσια 30,1°C.

Στο κέντρο της Αθήνας, οι Αμπελόκηποι σημείωσαν 29,5°C και το Γκάζι 28,8°C.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σημειώθηκαν επίσης:

Στη Χαλκίδα: 32,9°C

Στη Μυτιλήνη: 32,6°C

Στο Κιλκίς: 32,1°C

Στη Θήβα και τη Σπάρτη: 31,9°C

Στη Λαμία: 31,8°C

Στον Βόλο: 31,5°C

Στη Βέροια: 31,4°C

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό του Φοίνικα Καλαμαριάς, όπου το θερμόμετρο έδειξε 30,8°C.