Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: “Ήταν εμμονικός, δεν την άφηνε πουθενά μόνη της” – Βρέθηκαν ηρεμιστικά στο σπίτι

Πληθαίνουν οι μαρτυρίες για την κόλαση που ζούσε η 39χρονη μητέρα, την οποία σκότωσε με μαχαίρι χθες Δευτέρα 1/6 στην Καλαμάτα ο σύζυγός της.

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης που επιχείρησε να στήσει ένα σενάριο αυτοάμυνας, σήμερα μετά τις 12:00 το μεσημέρι αναμένεται να περάσει την πόρτα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Σύμφωνα με μαρτυρία που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, τα δύο κοριτσάκια ηλικίας 6 και 10 ετών της οικογένειας παρόλο που βρίσκονταν στο δωμάτιό τους δεν φαίνεται να κατάλαβαν κάτι από την άγρια γυναικοκτονία, ενώ όταν οι αστυνομικοί έπιασαν τον σφυγμό τους διαπίστωσαν ότι κοιμόντουσαν.

Έτσι, αναμένεται να υποβληθούν σε τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν και καρτέλες με ηρεμιστικά.

«Κάποια στιγμή στις 2 η ώρα έγινε μια φασαρία και ήρθε η αστυνομία και είδαμε το τετελεσμένο. Βεβαίως τους ξέραμε, δηλαδή το 2023 είχαν πάρει το διαμέρισμα και το είχαν κρατήσει έναν-ενάμισι χρόνο και το είχαν ανακαινίσει. Με δύο παιδάκια, εννιά χρονών και το άλλο πέντε, τα παιδάκια ήταν μέσα αλλά δεν κατάλαβαν τίποτα. Και πήγαν οι αστυνομικοί για να μετρήσουν αν έχουν σφυγμό και όντως είχαν σφυγμό, δεν κατάλαβαν τίποτα τα παιδιά, κοιμόντουσαν», ανέφερε ο μάρτυρας στον τηλεοπτικό σταθμό.

Σχετικά με το τι συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας στο σπίτι της οικογένειας, ανέφερε πως «χθες το βράδυ ούτε που ακούστηκαν. Το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου το είδε. Ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία ήρθε αμέσως. Δεν άνοιγαν την πόρτα, μετά άνοιξαν και είδαν μια κατάσταση απερίγραπτη. Είδα την ώρα που άνοιξε η πόρτα, είδα κάποια αίματα στο σώμα του».

Νωρίτερα, άλλος μάρτυρας που μίλησε στο DEBATER ανέφερε τα εξής:

«Είχαν πάρει πριν λίγα χρόνια το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου με το πρόγραμμα ‘Σπίτι μου 1’. Του έκαναν μια πλήρη ανακαίνιση. Είχαν φράξει την οικογενειακή τους ‘φωλιά’. Δεν έδειχναν ότι ήταν ένα ζευγάρι που τσακωνόντουσαν συχνά. Εγώ τώρα τα ακούω αυτά με τις ζώνες. Εννοείται και θα απευθυνόμουν στην αστυνομία αν τα ήξερα όλα αυτά. Πριν κανένα μήνα άκουσα έναν μικρό διαπληκτισμό τους, αλλά υπέθεσα ότι τσακώθηκαν για λίγο όπως όλα τα ζευγάρια. Ήταν σοκ όταν είδα την αστυνομία. Τους είπα ‘ελέγξτε, υπάρχουν και δύο παιδιά μέσα’. Φοβήθηκα… Δεν κατάλαβαν τίποτα τα παιδιά. Κοιμόντουσαν. Οι αστυνομικοί ήταν και αυτοί σοκαρισμένοι. Ήταν γεμάτο αίματα το σπίτι. Τον είδα που ήταν στα αίματα αυτόν. Δεν μιλούσε… Τι θα απογίνουν αυτά τα παιδιά τώρα…».

Από την πλευρά του ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης είπε στον ΑΝΤ1:

«Φαίνεται η γυναίκα τον τελευταίο καιρό ζούσε ένα φοβερό πράγμα γιατί υπήρχαν τσακωμοί, το είπαν οι γείτονες, σε καταθέσεις τους. Ακούγανε τη γυναίκα να φωνάζει και να λέει αν με ξανακτυπήσεις θα το καταγγείλω στην αστυνομία. Δεν είχε ανοίξει ποτέ φάκελο στην αστυνομία. Δεν είχε καταγγελθεί ποτέ περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή τσακωμός μεταξύ τους στην Ελληνική Αστυνομία. Τα παιδιά που ζουν κάτω από τέτοια καθεστώτα, κάτω από τέτοιες καταστάσεις, με φασαρίες το θεωρούν κανονικότητα. Ίσως να ξύπνησαν για λίγο τα παιδιά από τη φασαρία γιατί η γυναίκα φώναξε για πολύ λίγο “Βοήθεια” και κατόπιν σιωπή, οπότε αυτός τη σκότωσε. Φυσικά ο ισχυρισμός του ότι βρισκόταν σε άμυνα δεν έχει καμία λογική, γιατί δεν μπορεί αυτή η γυναίκα να του επιτέθηκε για να τον σκοτώσει στον ύπνο του. Αυτός να της πήρε το μαχαίρι, να την μαχαίρωσε αλλεπάλληλα στο σώμα ακλομα και στο κεφάλι…και κατόπιν να βρεθεί το μαχαίρι στο αριστερό χέρι της γυναίκας. Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτό που ισχυρίζεται…Αυτός ο άνθρωπος ήταν εμμονικός. Δεν άφηνε αυτή τη γυναίκα σε ησυχία. Δεν την άφηνε πουθενά μόνη της. Τελευταία πήγαινε σε μια σχολή χορού. Την πήγαινε και την έφερνε αυτός. Στη δουλειά της, την πήγαινε και την έφερνε αυτός. Τα παιδιά τα πήγαινε σε όλες τις δραστηριότητες για να μην τα πηγαίνει η γυναίκα. Δεν ήθελε να ήταν μόνη της γιατί φοβόταν ότι θα την χάσει. Η γυναίκα δεν άντεχε όλο αυτό…Τα παιδιά το βιώνουν ως κανονικότητα».

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Το σενάριο του 41χρονου που δεν πείθει

τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή καταρρίπτουν το σενάριο του συζυγοκτόνου, που ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν και ξαφνικά άνοιξε τα μάτια του, είδε από πάνω του τη γυναίκα του να τον απειλεί με μαχαίρι, πάλεψε μαζί της, της πήρε το μαχαίρι και την σκότωσε.

Στο σώμα του δεν εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα, αντιθέτως στη σορό της 39χρονης υπήρχαν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο πρόσωπο, το λαιμό, τον θώρακα και την πλάτη.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι στο αριστερό χέρι του θύματος βρέθηκε το μαχαίρι, ωστόσο οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο δράστης έβαλε το μαχαίρι του φόνου στο χέρι της γυναίκας αφού τη σκότωσε, προκειμένου να ενισχύσει την εκδοχή της επίθεσης εναντίον του.

Η ανάκρισή για την άγρια γυναικοκτονία βρίσκεται σε εξέλιξη για να μπορέσουν και οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας που ερευνούν το περιστατικό, να εξακριβώσουν τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την πράξη.