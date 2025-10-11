Πειραιάς: Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων

Συνελήφθη ένας 27χρονος αλλοδαπός τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (10/10) στον Πειραιά. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών (Ομάδα Παρεμπορίου) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, καθώς σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκε να εμπορεύεται μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και παρακολούθηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 27χρονο και εξακρίβωσαν την παράνομη δραστηριότητά του.

Σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του αλλά και στο σπίτι του, 16.656 πακέτα τσιγάρα και 1.891 συσκευασίες με καπνό, χωρίς τις προβλεπόμενες ταινίες γνησιότητας και φορολόγησης, τα οποία κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του, ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.