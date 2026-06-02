Προανήγγειλε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη ο Ολυμπιακός (Βίντεο)

Ο Ολυμπιακός με ανάρτησή του το απόγευμα της Τρίτης 2/6 προανήγγειλε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στους Πειραιώτες.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες ανέβασαν στα social media του συλλόγου μια φανέλα με τον αριθμό «7» γράφοντας παράλληλα «He’s back home».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, μετά από δυο χρόνια στην Αλ Καλίτζ και την περιπλάνηση του στην Σαουδική Αραβία ο Κώστας Φορτούνης επιστρέφει στην ομάδα που λάτρεψε και λατρεύτηκε, έτοιμος να δώσει τα πάντα για πετύχει τους στόχους του ο Ολυμπιακός.