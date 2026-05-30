Εύοσμος: «Έπεσε και χτύπησε», ισχυρίζεται ο 38χρονος για τον θάνατο του πρώην πεθερού του – Δίωξη για ανθρωποκτονία

Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 38χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο του 67χρονου πρώην πεθερού του, μετά από αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε διαμέρισμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Στη συνέχεια, παραπέμφθηκε στην 3η Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Κατά την προανάκριση φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν μαζί με το θύμα στο διαμέρισμα και είχαν καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες.

Κατά τους ισχυρισμούς του, ο 67χρονος έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο δάπεδο και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι, με τον ίδιο να διατείνεται ότι προσπάθησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες

Το χρονικό της τραγωδίας

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 67χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Έφερε πολλαπλά και βαριά τραύματα στο κεφάλι, αποτέλεσμα της συμπλοκής που προηγήθηκε μέσα στο σπίτι.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του ήταν εξ αρχής μη αναστρέψιμη και το πρωί του Σαββάτου ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι τόσο ο φερόμενος ως δράστης όσο και το θύμα δεν ήταν άγνωστοι στις διωκτικές αρχές, καθώς στο παρελθόν είχαν απασχολήσει επανειλημμένα την Αστυνομία για υποθέσεις που σχετίζονται με τον νόμο περί ναρκωτικών.