Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ο 40χρονος απέναντι στην κόρη του «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω»

Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο 40χρονος, δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, κατά την πρώτη του συνάντηση με την 18χρονη κόρη του, μετά τη σύλληψή του το απόγευμα του Σαββάτου (24/8/25). Όπως αναφέρει το gegonota.news, ο άνδρας φέρεται να είπε στην κόρη του: «Κατάλαβα το λάθος μου. Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω».

Η τραγωδία είχε σημειωθεί το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, τρία από τα οποία είναι ανήλικα. Η 18χρονη κόρη τους ήταν αυτή που ειδοποίησε την αστυνομία για το έγκλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 40χρονος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο στο κέντρο του Βόλου, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι όπου έγινε το φονικό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατά τη συνάντηση στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βόλου, ο δράστης συζήτησε με την κόρη του τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια πράξη, ενώ εκείνη φέρεται να διατήρησε την ψυχραιμία της.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς πως σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τον απατούσε.

Στον 40χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη. Η νεκροψία – νεκροτομή της 36χρονης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου έχει ήδη μεταφερθεί η σορός της.

Έρευνα για τα παιδιά της οικογένειας διέταξε ο Εισαγγελέας

Σύμφωνα με το Mega σε εξέλιξη είναι δύο εισαγγελικές παραγγελίες. Η μία αφορά τα παιδιά της οικογένειας καθώς, μέχρι στιγμής παραμένουν με συγγενείς από την πλευρά της μητέρας. Ωστόσο, έγινε κατεπείγουσα έρευνα από το τμήμα κοινωνικής προστασίας του Δήμου προκειμένου να ερευνηθεί το περιβάλλον που ζούσαν τα παιδιά.

Είχε ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς

Σύμφωνα με το newspaper.gr, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο δράστης οπλοφορούσε και είχε βίαιη συμπεριφορά. Γνωστός του 40χρονου αποκάλυψε ότι σε παλαιότερο περιστατικό που σημειώθηκε στη Μακεδονία, ο δράστης είχε απειλήσει με μαχαίρι τον εργοδότη του, μετά από έντονη διαφωνία που είχαν στον χώρο εργασίας.

Η νέα αυτή μαρτυρία μπαίνει στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς σκιαγραφεί ένα προφίλ επικίνδυνης και επαναλαμβανόμενης παραβατικής συμπεριφοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έψαχνε λίρες στα βουνά

Την ίδια ώρα νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από το παρελθόν του 40χρονου γυναικοκτόνου. Σύμφωνα με το newspaper.gr, η οικογένεια αντιμετώπιζε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα με αποτέλεσμα ο ίδιος να αναζητεί χρήματα με ανορθόδοξες μεθόδους.

Σε σχετική φωτογραφία φαίνεται ο 40χρονος άνδρας να ποζάρει κρατώντας μηχάνημα ανίχνευσης χρυσού, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο ίδιος συνήθιζε να συμμετέχει σε εξορμήσεις χρυσοθήρων ψάχνοντας λίρες και πολύτιμα αντικείμενα που, κατά τις φήμες, βρίσκονται θαμμένα από παλαιότερες εποχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βαρύ παρελθόν του

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Mega, ο δράστης έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για υποθέσεις ναρκωτικών και χρήση ναρκωτικών. Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία δεν είχε γίνει σε βάρος του, ωστόσο, οι γείτονές τους άκουγαν συχνά φωνές από το συγκεκριμένο διαμέρισμα.







ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ







