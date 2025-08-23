Γυναικοκτονία στον Βόλο: Συνελήφθη ο 40χρονος δολοφόνος – Κρυβόταν σε πάρκινγκ μέσα σε χόρτα

Συνέλαβαν τον συζυγοκτόνο τού Βόλου. Διακόσια μέτρα μακριά από το σπίτι. Σε ένα παλιό πάρκινγκ, μέσα σε κάτι χόρτα κρυβόταν. Υπενθυμίζεται ότι χθες, αμέσως μετά τη δολοφονία της 36χρονης μητέρας των τεσσάρων παιδιών του, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και τράπηκε σε φυγή.

Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της: «Ξέρω ότι μας βλέπεις»

Την ίδια ώρα ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της κόρης της 36χρονης στα social media με την οποία αποχαιρετά τη μητέρα της.



«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ εγώ ο Ντίνος η μέλισσα και Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι στη σελίδα της στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας παράλληλα μία σειρά από φωτογραφίες.

Το χρονικό

Ένα ακόμη στυγερό έγκλημα συγκλονίζει, με θύμα μια 36χρονη μητέρα, την οποία δολοφόνησε ο 40χρονος σύζυγός της αλβανικής καταγωγής, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Ο δράστης, μετά από έντονο καβγά, άρπαξε μαχαίρι και της κατάφερε χτυπήματα στον λαιμό και την πλάτη, προκαλώντας τον θάνατό της.

Η γυναίκα προσπάθησε απεγνωσμένα να ξεφύγει, βγαίνοντας από το διαμέρισμα και τρέχοντας προς την είσοδο της πολυκατοικίας, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Αμέσως μετά την επίθεση, ο 40χρονος εγκατέλειψε το σημείο, ενώ η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν βρήκαν την 36χρονη μέσα σε λίμνη αίματος. Η 16χρονη κόρη του ζευγαριού κατέθεσε πως λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί έντονος καυγάς, χωρίς όμως να γνωρίζει τον λόγο.

Μαρτυρίες γειτόνων επιβεβαιώνουν πως από νωρίς το πρωί ακούγονταν φωνές και έντονες αντιπαραθέσεις από το διαμέρισμα. Κάτοικος της πολυκατοικίας ανέφερε ότι οι καυγάδες ήταν συχνοί, χωρίς όμως κανείς να φανταστεί την τραγική κατάληξη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν είχε καταγραφεί στο παρελθόν καταγγελία από την πλευρά της γυναίκας για ενδοοικογενειακή βία, ενώ ο δράστης φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών.