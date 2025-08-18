Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: “Βοήθεια, κρατάει μαχαίρι” ούρλιαζε η 47χρονη προτού την κατακρεουργήσει ο σύντροφός της

Σοκ προκαλεί η νέα γυναικοκτονία, που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 18/8 στο Χαλάνδρι, με θύμα μια 47χρονη και δράστη τον 28χρονο σύντροφό της.

Ειδικότερα, ο 28χρονος, δολοφόνησε εν ψυχρώ με μαχαίρι την άτυχη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε επί της οδού Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση.

Η 47χρονη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έφερε πολλαπλές μαχαιριές, οι περισσότερες στο πρόσωπο και κοντά στο στόμα, ενώ στην κατοχή του δράστη που συνελήφθη βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

Λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, μία ένοικος της πολυκατοικίας είδε το ζευγάρι στην είσοδο και άκουσε την 47χρονη να φωνάζει “Κυρία Ρούλα βοήθεια, κρατάει μαχαίρι“.

Η ένοικος αμέσως, τρομοκρατημένη, τηλεφώνησε στο “100” για να ειδοποιήσει την Αστυνομία και προτού κλείσει το τηλέφωνο, όπως μετέδωσε το Mega, άκουσε τις κραυγές του θύματος, που είχε δεχθεί τις μαχαιριές από τον 28χρονο σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Επί τόπου έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι είδαν το θύμα να κείτεται μέσα σε μια λίμνη αίματος στην είσοδο της πολυκατοικίας, καθώς και τον 28χρονο δράστη, ο οποίος δεν είχε διαφύγει.

Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που έχει αναλάβει τις έρευνες για τη στυγερή γυναικοκτονία.

Πάντως, σύμφωνα με το Mega, οι κάτοικοι ανέφεραν δεν έβλεπαν το ζευγάρι συχνά στη γειτονιά και δεν είχαν παρατηρήσει καβγάδες στο παρελθόν.

Πηγή φωτογραφίας: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Σημειώνεται επίσης ότι εξαιτίας του εγκλήματος, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Χαλανδρίου και συγκεκριμένα στην οδό Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση, από τη συμβολή της με τις οδούς Ευρυπίδου, Ηρακλειδών και Εδέσσης.