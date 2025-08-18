Χαλάνδρι: Δολοφόνησε με μαχαίρι τη 47χρονη σύντροφό του στην είσοδο πολυκατοικίας – Συνελήφθη ο 28χρονος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 18/8 στην Αστυνομία για την άγρια δολοφονία γυναίκας στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ένας 28χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 47χρονη σύντροφό του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, επί της οδού Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση.

Νωρίτερα, γυναίκα, κάτοικος της περιοχής, είχε δει τον δράστη να κυνηγά την άτυχη γυναίκα με μαχαίρι και αμέσως κάλεσε το “100”, προκειμένου να ενημερώσει για το περιστατικό.

Επί τόπου έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι είδαν το θύμα να κείτεται μέσα σε μια λίμνη αίματος στην είσοδο της πολυκατοικίας, καθώς και τον 28χρονο δράστη, ο οποίος παρέμενε στο σημείο.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που έχει αναλάβει τις έρευνες για τη στυγερή γυναικοκτονία.

Επίσης, εξαιτίας του εγκλήματος, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Χαλανδρίου και συγκεκριμένα στην οδό Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση, από τη συμβολή της με τις οδούς Ευρυπίδου, Ηρακλειδών και Εδέσσης.