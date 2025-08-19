Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Ο δράστης έσπασε το μαχαίρι και πήρε άλλο για να σκοτώσει την 47χρονη (Βίντεο)

Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το έγκλημα στο Χαλάνδρι, το οποίο είχε θύμα την 47χρονη γυναίκα και θύτη τον 28χρονο που ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, ο 28χρονος επιτέθηκε στη γυναίκα με τέτοια μανία που έσπασε το μαχαίρι του εγκλήματος την ώρα που χτυπούσε με αυτό την γυναίκα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η λάμα να μείνει μέσα στο θώρακα της 47χρονης, ωστόσο ο δράστης πήρε άλλο μαχαίρι και συνέχισε να την χτυπάει με μανία, ρίχνοντάς της συνολικά 15 μαχαιριές!

Θεωρούσε ότι η γυναίκα τον κακολογούσε στα social media

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του 28χρονου, ο ίδιος θεωρούσε ότι η γυναίκα τον κακολογούσε στα social media και της είχε ζητήσει να ανέβουν στο σπίτι της ώστε να μιλήσουν ήσυχα, ωστόσο η ίδια αρνήθηκε με αποτέλεσμα ο δράστης να της επιτίθεται.

Οι αστυνομικοί μίλησαν με τους ανθρώπους που σύμφωνα με τον δράστη, είχαν μιλήσει με την 47χρονη και εκείνη τον είχε συκοφαντήσει σε αυτούς. Ωστόσο εκείνοι αρνήθηκαν ότι είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Είπαν και ότι είχαν απομακρυνθεί από τον 28χρονο για ήταν νευρικός και τους ζητούσε χρήματα.

«Δεν σχεδίαζα να την σκοτώσω»

Μιλώντας για την πράξη του, ο 28χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν σχεδίαζε να σκοτώσει την γυναίκα, αλλά αυτό έγινε γιατί θόλωσε.

«Πήγα έξω από σπίτι της και πήρα μαχαίρι μαζί μου, γιατί ήθελα απλώς να της μιλήσω, να την εκφοβίσω, γιατί με διέβαλλε σε φίλους και γνωστούς από τα συσσίτια. Από τις φωνές της, όμως, θόλωσα και δεν θυμάμαι τι έκανα» φέρεται να είπε.

Απολογείται την Παρασκευή

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή

Δράστης και θύμα φαίνεται πως είχε γνωριστεί σε κοινωνικό συσσίτιο γιατί και οι δύο αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα ενώ κάποια στιγμή είχαν συνδεθεί και ερωτικά.

Τον Μάρτιο, η 47χρονη ζήτησε βοήθεια από την αστυνομία καθώς ο 28χρονος την ενοχλούσε. Τα στελέχη της ΕΛΑΣ του έκαναν σύσταση και στη συνέχεια τον άφησαν. Λίγους μήνες μετά, την σκότωσε.