Καλαμάτα: Προδιαγεγραμμένη η δολοφονία της Βασιλικής – Χρόνια καταπίεση, ζήλια, καβγάδες και 45 μαχαιριές

Ως προαναγγελθείσα μπορεί να χαρακτηριστεί η στυγερή γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα την 39χρονη Βασιλική και δράστη τον 41χρονο σύζυγό της.

Αν και ο 41χρονος, που κατακρεούργησε τη σύζυγό του με 45 μαχαιριές σε στήθος, λαιμό και πλάτη και με τα δύο ανήλικα παιδιά του στο ίδιο σπίτι, ομόλογησε το έγκλημα, εμφανίζεται προκλητικός.

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Ο συζυγοκτόνος κάνει λόγο για άμυνα και ισχυρίζεται ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση και μετά πήρε το μαχαίρι από τη γυναίκα του και τη σκότωσε.

Ο δράστης προσπάθησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας πως η γυναίκα του ήταν εκείνη που του επιτέθηκε αρχικά με το μαχαίρι, αλλά, η εικόνα του σπιτιού, σε συνδυασμό με την απουσία αμυντικών τραυμάτων στα χέρια του 42χρονου, «έδειξαν» στους αστυνομικούς τον δράστη.

Μάλιστα, θεωρούν πως ο ίδιος τοποθέτησε το μαχαίρι στο αριστερό χέρι της συζύγου του για να ενισχύσει το σενάριο της άμυνας. Ωστόσο, το θύμα ήταν δεξιόχειρας.

Σε βάρος του ασκήθηκε χθες Τρίτη δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και το νόμο περί όπλων, ενώ πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία της αδελφής της 39χρονης, η οποία δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως της στέρησε «τον μοναδικό μου άνθρωπο μετά τη μάνα μου και τον πατέρα μου», επισημαίνοντας ότι οι γονείς τους δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Όσον αφορά στα δύο κοριτσάκια, ηλικίας 6 και 10 ετών, παραμένουν υπό προστατευτική φύλαξη στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου παρακολουθούνται από ειδικούς ψυχικής υγείας, ενώ υποβάλλονται και σε τοξικολογικές εξετάσεις.

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Ένα από τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι γιατί τα παιδάκια ενώ βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο την ώρα της δολοφονίας, δεν κατάλαβαν τίποτα και συνέχιζαν να κοιμούνται.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο τα παιδιά να είχαν λάβει κάποια ουσία που προκάλεσε βαθύ ύπνο. Έτσι, στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι καρτέλες με ηρεμιστικά που βρέθηκαν στο σπίτι.

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Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Χρόνια κακοποίηση, καταπίεση και ζήλια

Οι μαρτυρίες που αναφέρουν ότι ο 41χρονος ζήλευε παθολογικά και ασκούσε ασφυκτικό έλεγχο στη σύζυγό του ολοένα και πληθαίνουν, ενώ γείτονες είχαν αντιληφθεί συχνούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα.

Φίλες του θύματος υποστηρίζουν ότι η 39χρονη είχε εκμυστηρευτεί περιστατικά βίας και ήταν έτοιμη να φύγει. Βέβαια, φαίνεται ότι δεν έγινε ποτέ επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία είτε από την ίδια είτε από κάποιο πρόσωπο που γνώριζε την κατάσταση.

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Συγκεκριμένα, φίλη του θύματος, μιλώντας στο Mega, αποκάλυψε πως το θύμα έψαχνε για δουλειά προκειμένου να ξεφύγει από τη δύσκολη καθημερινότητά της, ενώ πήγαινε μαζί της και σε μαθήματα χορού, κάτι που, όπως είπε στη μαρτυρία της, φαίνεται πως ενοχλούσε τον σύζυγό της.

«Πηγαίναμε μαζί χορό. Ήταν ένα κορίτσι χαμηλών τόνων, καθόλου προκλητική. Δεν υποψιαστήκαμε ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Μου είχε πει ότι ψάχνει απεγνωσμένα για δουλειά» είπε αρχικά.

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«Ο σύζυγός της είχε έρθει τρεις φορές να την παραλάβει. Δεν έδειχνε επικίνδυνος. Μου είπαν πιο στενοί φίλοι της ότι τη ζήλευε αρκετά και δεν ήθελε να την αφήνει να πηγαίνει στον χορό, αλλά ούτε και να βρει δουλειά. Ήταν η διέξοδός της ο χορός. Μου έλεγε ότι την κάνει να νιώθει όμορφα. Δεν έχει γονείς, είχε μόνο την αδελφή της» πρόσθεσε.

Η ζήλια του τον είχε οδηγήσει στο να δημιουργήσει ακόμη και ψεύτικο προφίλ στο Facebook. Αυτό έγινε, σύμφωνα με το Mega, μετά την καταγγελία που έγινε σε βάρος του, με το όνομα στο προφίλ του να είναι «θάνατος 8511». Ακολουθούσε μόνο το ψεύτικο προφίλ της συζύγου του, το γκρουπ της σχολής χορού και τα πρόσωπα που είχαν κάνει την καταγγελία.

Τι ανέφερε ο δικηγόρος του θύτη

Ο δικηγόρος του 41χρονου συζυγοκτόνου Γιώργος Καμβύσης ανέφερε πως δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα της ποινικής δικογραφίας, ωστόσο, ανέφερε πως «εγώ είδα ένα ανθρώπινο κουρέλι, έναν διαλυμένο άνθρωπο με χτυπήματα και μώλωπες κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις προφανέστατες».

«Η αστυνομία κατά την ταπεινή μου γνώμη έχει κάνει τη δουλειά της με ιατροδικαστικές εκθέσεις, με τα τεκμήρια που βρήκε στον τόπο του εγκλήματος», είπε ο δικηγόρος του κατηγορουμένου.

Επανάλαβε, δε, ότι κατά την κρίση του, με βάση τα χτυπήματα, «βλέπω ότι έχει δεχτεί επίθεση». «Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Το ότι πρόκειται για δολοφονία και πρόκειται για φόνο, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς», πρόσθεσε ο δικηγόρος του 41χρονου.

Καλαμάτα: 3 άγνωστοι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας της 39χρονης

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Mega, τρία άγνωστα άτομα θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας της 39χρονης, καθώς η οικογένεια της αδυνατεί να πληρώσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τρία άτομα που θα πληρώσουν την κηδεία δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την οικογένεια και την υπόθεση.

Όπως φαίνεται τα τρία άτομα ευαισθητοποιήθηκαν και πήραν την απόφαση να καλύψουν τα έξοδα, ενώ ζήτησαν να μην δημοσιοποιηθούν τα ονόματά τους.

6 γυναικοκτονίες από την αρχή του έτους

Η δολοφονία της άτυχης Βασιλικής είναι η έκτη κατά σειρά γυναικοκτονία από την αρχή του έτους. Τον περασμένο Απρίλιο, η ηλικίας 43 ετών Ελευθερία Γιακουμάκη από το Ηράκλειο, δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφο της, ο οποίος στην συνέχεια, έβαλε τέλος στην ζωή του.

Τον Μάρτιο η ηλικίας 59 ετών Μαρία Κιοσσέ, δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης. Ο δράστης, δεν εχει ταυτοποιηθεί.

Τον ίδιο μήνα, συνελήφθη ένας 54χρονος που σκότωσε την ηλικίας 91 ετών μητέρα του και την 54ρονη αδελφή σε διαμέρισμα στου Ζωγράφου. Ο άνδρας είχε χτίσει την πόρτα του δωματίου που τις είχε αφήσει και συνέχισε να ζει κανονικά μέσα στο σπίτι, μέχρι να συλληφθεί.

Την 1η Μαρτίου, μια γυναίκα ηλικίας 31 ετών δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της, από τον ηλικίας 38 ετών σύντροφο της.