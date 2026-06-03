“Take The Challenges” στο The Mall Athens

Το The Mall Athens μπαίνει σε ρυθμούς Παγκόσμιου Κυπέλου και φιλοξενεί το “Take The Challenges” της adidas και της INTERSPORT, με μοναδικές δραστηριότητες, παιχνίδια γεμάτα δράση και απίθανα δώρα εμπνευσμένα από τη μαγεία του FIFA World Cup 2026, έως και 20 Ιουνίου,

Για 20 ημέρες, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας μεταμορφώνεται στο πιο ζωντανό ποδοσφαιρικό σκηνικό της πόλης, με 4 διαφορετικά interactive stages που προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες και προκλήσεις για μικρούς και μεγάλους.

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Οι fans του ποδοσφαίρου δοκιμάζουν τις γνώσεις και το ταλέντο τους, μέσα από παιχνίδια και quiz, παρακολουθούν live scores και όλες τις εξελίξεις των αγώνων, ενώ μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους προσωποποιημένη ποδοσφαιρική μπλούζα. Επιπλέον, συλλεκτικά δώρα και εκπλήξεις από την adidas και την INTERSPORT περιμένουν όλους όσους λάβουν μέρος.

Για όσους αγαπούν την ταχύτητα, το “Trionda Speed Challenge” ανεβάζει τους ρυθμούς και δοκιμάζει τα αντανακλαστικά στα όρια. Ένα γρήγορο παιχνίδι αντίδρασης, όπου ειδικά διαμορφωμένες μπάλες Trionda φωτίζονται διαδοχικά σε γρήγορο ρυθμό και οι παίχτες καλούνται να αντιδράσουν άμεσα, πατώντας κάθε μπάλα πριν ενεργοποιηθεί η επόμενη.

Το παιχνίδι ανεβαίνει επίπεδο στο “Football Pitch”, όπου οι επισκέπτες είτε επιλέξουν να παίξουν solo είτε 1vs1, έχουν έναν και μόνο στόχο: να σκοράρουν και να κερδίσουν μέσα από μια γρήγορη, δυναμική ποδοσφαιρική εμπειρία γεμάτη ένταση και δράση.

Στο “Guess Who” Game, η αγωνία κορυφώνεται μέσα από ένα παιχνίδι γνώσεων εμπνευσμένο από το κλασικό «Μάντεψε ποιος» όπου δύο παίκτες ανταγωνίζονται προσπαθώντας να μαντέψουν τον ποδοσφαιριστή του αντιπάλου τους μέσα από ερωτήσεις.

Η ποδοσφαιρική εμπειρία συνεχίζεται στο “Customization Station & FIFA Quiz”, όπου οι επισκέπτες συμμετέχουν σε interactive quiz γνώσεων, παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τα σκορ και όλες τις εξελίξεις των αγώνων, αλλά και δημιουργούν τη δική τους FIFA μπλούζα, ένα μοναδικό εξατομικευμένοαναμνηστικό από την μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Μπείτε κι εσείς στο παιχνίδι και ζήστε την εμπειρία του “Take The Challenges”, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00–21:00 και κάθε Σάββατο 12:00–20:00.