Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Είχε ζητήσει βοήθεια έναν χρόνο πριν τη δολοφονία της η 39χρονη

Νέες πληροφορίες γύρω από τη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα προσδίδουν ακόμη πιο δραματική διάσταση στην υπόθεση, καθώς φαίνεται πως η γυναίκα είχε ήδη αναζητήσει υποστήριξη μήνες πριν από τον θάνατό της, την ώρα που προσπαθούσε παράλληλα να βρει εργασία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η μητέρα δύο παιδιών δέχθηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές από τον 41χρονο, ο οποίος έχει ομολογήσει την πράξη του. Παράλληλα, ο πατέρας του φερόμενου ως δράστη φέρεται να δήλωσε πως «ο γιος μου τα έχασε όλα».

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Όπως μετέδωσε το MEGA, η 39χρονη είχε απευθυνθεί στα μέσα του 2025 σε κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών, όπου είχε καταγγείλει ότι δεχόταν βία και είχε ζητήσει καθοδήγηση, κυρίως σε νομικό επίπεδο, ενώ είχε αναφέρει και την προσπάθειά της να βρει εργασία.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οικογένειά της δήλωσε αδυναμία να καλύψει τα έξοδα της κηδείας και απευθύνθηκε στον δήμο ώστε να μην επιβαρυνθεί η οικογένεια του κατηγορούμενου. Το κόστος τελικά καλύφθηκε από ιδιώτες, ενώ η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί τις επόμενες ημέρες.

Ο πατέρας του 41χρονου την ίδια στιγμή ισχυρίζεται ότι: «ο γιος μου έχασε τα πάντα. Και σπίτια και την δουλειά του και τα πάντα όλα» ενώ «δεν ήξερα τίποτα» και «το πρωί της Κυριακής που έγινε ήταν να πάω τα εγγόνια μου στα παπάκια στην Μεγαλόπολη».

«Εγώ δεν έκανα αυτό που έκανε ο γιος μου. Αυτή είναι η διαφορά. Πάνω στα νεύρα του κάτι ήρθε, κάτι είδε, ούτε ξέρω και εγώ», ανέφερε σε άλλο σημείο. Ο ίδιος, είπε πως πήγε τη Δευτέρα στο νοσοκομείο και δεν είδε τα εγγόνια του γιατί «δεν με άφησαν».

Σε ερώτηση για το αν θα ήθελε τα παιδιά απάντησε: «βέβαια, εγγόνια είναι. Γιατί να μην τα θέλω. Δόξα τω Θεώ παίρνω καλή σύνταξη που ήμουν οδηγός και εντάξει, στα παιδιά θα τους πάρω κάτι».

«Μου είχε ζητήσει να της βρω δουλειά»

Φίλη της 39χρονης, η Τάνια Τσαούση, μιλώντας στο Live News είπε: «Πήγαινα μαζί με την Βασιλική χορό περίπου ενάμιση χρόνο. Ήταν ένα κορίτσι χαμηλών τόνων, δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, δεν ήταν καθόλου προκλητική για να προλάβω πολλούς. Μου είχε ζητήσει να της βρω δουλειά. Είχε πει συγκεκριμένα ότι έψαχνε απεγνωσμένα δουλειά, ότι έπρεπε οπωσδήποτε να βρει κάτι. Είχα κάνει κινήσεις, έψαχνα και εγώ μαζί της. Επειδή είμαι λογίστρια έχω διάφορες επιχειρήσεις και τους έπαιρνα τηλέφωνο και ρωτούσα αν χρειάζονται υπάλληλο».

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Τον δράστη «δεν τον γνώριζα προσωπικά», ωστόσο «είχε έρθει τρεις φορές να την παραλάβει από τον χορό». «Η συμπεριφορά του δεν έδειχνε επικίνδυνη η αλήθεια είναι. Ότι πληροφορίες έχω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο μου της έχουν εκμυστηρευτεί άνθρωποι που ήταν κοντά στη Βασιλική, ακόμα πιο κοντά από εμένα, που γνώριζαν περισσότερες λεπτομέρειες. Μου είπαν ότι την ζήλευε αρκετά και δεν ήθελε η Βασιλική να έρχεται στον χορό και να βρει δουλειά», ανέφερε.

Σύμφωνα με την κ. Τσαούση, η Βασιλική έλεγε ότι ο χορός «ήταν η διέξοδός της και την κάνει να νιώθει όμορφα». «Οι γονείς της Βασιλικής έχουν φύγει από τη ζωή, είχε μόνο την αδερφή της. Να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο, οι γυναίκες είναι μόνες τους, δεν έχουν βοήθεια και πολλές φορές φοβούνται να ζητήσουν, γιατί φοβούνται για τα παιδιά τους. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πολλές γυναίκες σαν την Βασιλική και αυτές τις γυναίκες πρέπει να τις στηρίξουμε. Όπως επίσης πρέπει να στηρίξουμε και τα παιδιά της Βασιλικής σαν κοινωνία, όλη η Καλαμάτα, όλη η Ελλάδα. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουν ένα ασφαλές μέλλον. Τα παιδιά της Βασιλικής μετά από αυτή την τραγωδία οφείλουν να έχουν ένα ασφαλές μέλλον. Πρέπει να πέσουμε όλοι επάνω για τα παιδιά της», κατέληξε η κυρία Τσαούση.

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Το μήνυμα που είχε στείλει η Βασιλική σε φίλη της

Το Live News παρουσίασε ένα μήνυμα που είχε στείλει η Βασιλική σε φίλη της, ψάχνοντας εργασία: «Καλημέρα τι κάνεις; Ήθελα να σε ρωτήσω… Μιας που έχω ρωτήσει πλέον τους πάντες και έχω απογοητευτεί πλήρως ας ρωτήσω και εσένα και μιας που γνωρίζεις αρκετό κόσμο μπας και ξέρεις κάτι. Ψάχνω για δουλειά αρκετό καιρό αλλά τίποτα. Όχι κάτι συγκεκριμένο, καμιά δουλειά γραφείου π.χ. κάτι να είναι πρωινά. Ως τώρα δουλειές γραφείου έχω κάνει, ή ρεσεψιόν ξενοδοχείου και αυτά ψιλοπράγματα. Αλλά τώρα πραγματικά είναι ανάγκη να βρω κάτι πλέον».

Την μαχαίρωσε 45 φορές

Από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της Βασιλικής προέκυψε ότι έφερε τουλάχιστον 45 τραύματα από μαχαίρι. Όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής, τα θανατηφόρα πλήγματα εντοπίζονται σε δύο μαχαιριές στο στήθος και μία στην πλάτη, ενώ στο σώμα διαπιστώθηκαν επίσης πολλαπλά τραύματα στον λαιμό και στο σαγόνι, καθώς και εκτεταμένα αμυντικά τραύματα στα χέρια. Επιπλέον, ενδείξεις από τα ευρήματα παραπέμπουν και σε στοιχεία ξυλοδαρμού.

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Σύμφωνα με το πόρισμα, οι περισσότερες από τις μαχαιριές φαίνεται πως έγιναν όταν το θύμα είχε ήδη καταρρεύσει στο έδαφος. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή σε εμβρυακή στάση, ενώ στο χέρι της βρέθηκε το μαχαίρι.

Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι την ώρα του εγκλήματος στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβη. Κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκε επίσης καρτέλα ηρεμιστικών χαπιών χωρίς ιατρική συνταγή, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τα παιδιά να είχαν επηρεαστεί από κάποια ουσία, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις.