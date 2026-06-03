Καλαμάτα: “Είχαμε κάνει σχέδιο για να φύγει, αλλά δεν πρόλαβα” – Η συγκλονιστική αποκάλυψη της αδελφής της 39χρονης Βασιλικής

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας από την δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής από τον 41χρονο σύζυγό της.

Η αδελφή της άτυχης γυναίκας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, εξομολογήθηκε ότι «είχαμε κάνει ένα σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει αλλά δεν πρόλαβα», προσθέτοντας: «μαζί σχεδιάζαμε τη φυγή της χωρίς κανείς να το ξέρει».

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Όσον αφορά την ερώτηση για το αν ο 41χρονος δολοφόνος είχε υποψιαστεί τις προθέσεις της Βασιλικής, η αδελφή της απάντησε «τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα “άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο», λέγοντας, παράλληλα, ότι ο 41χρονος «είχε χτυπήσει πολλές φορές» την 39χρονη αδελφή της.

«Αλλιώς τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, με το παιδί το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν έμενα κι εγώ στην Καλαμάτα» πρόσθεσε η αδελφή της Βασιλικής ενώ για τα δύο παιδιά του ζευγαριού είπε ότι «είναι πλέον μαζί μου» και «κατά κάποιο τρόπο έχουν μάθει» τι συνέβη τη Δευτέρα στο σπίτι τους.

«Προσπάθησε να αμυνθεί»

Νωρίτερα η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου απάντησε στον ισχυρισμό του 41χρονου ότι ήταν σε άμυνα, λέγοντας ότι «τα ευρήματα του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό και έκανε αυτοψία στον χώρο που βρέθηκε η σορός αλλά και τα δικά μας ευρήματα δείχνουν ότι ένας άνθρωπος που τραυματίζεται θανάσιμα από τόσα χτυπήματα και φέρει αρκετά αμυντικά τραύματα, προφανώς δεν μπορεί να είναι επιτιθέμενος».

«Προσπάθησε να αμυνθεί στην επίθεση. Η σορός ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, εκτός από μαχαιριές υπήρξαν και χτυπήματα που δεν βρήκαν τον στόχο» πρόσθεσε η κυρία Δημογλίδου.

Όπως πρόσθεσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν τα παιδιά να απομακρυνθούν. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί και μπήκαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι υπήρχαν δύο παιδιά που κοιμόντουσαν» συμπληρώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι τα παιδιά αντιλήφθηκαν τι συνέβη. «Δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί κάτι, ούτε ανέφεραν κάτι τέτοιο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το έγκλημα διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν τα παιδιά κοιμόνταν.

Αναφερόμενη στις πληροφορίες περί πιθανής χορήγησης ουσίας στα παιδιά, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε ότι, όταν ανήλικοι μεταφέρονται από έναν τόπο εγκλήματος ή από κακοποιητικό περιβάλλον σε νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, υποβάλλονται σε συγκεκριμένο κύκλο ιατρικών εξετάσεων. Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τους χορηγήθηκε κάποια ουσία, ωστόσο το ενδεχόμενο εξετάζεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων.



