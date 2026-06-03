Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο – Επιχειρούν πέντε ελικόπτερα (βίντεο)
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής το μεσημέρι της Τέταρτης 3 Ιουνίου.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 108 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 32 οχήματα και 5 Ε/Π, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ και μηχανημάτων έργου.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 59 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026
Στην περιοχή επικρατούν μέτριο νότιοι άνεμοι, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.
πηγή στην Google
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