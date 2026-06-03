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ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο – Επιχειρούν πέντε ελικόπτερα (βίντεο)

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο – Επιχειρούν πέντε ελικόπτερα (βίντεο)
Γιώργος Γιώργος (facebook)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:50

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής το μεσημέρι της Τέταρτης 3 Ιουνίου.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 108 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 32 οχήματα και 5 Ε/Π, με τη συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ και μηχανημάτων έργου.

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Στην περιοχή επικρατούν μέτριο νότιοι άνεμοι, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

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