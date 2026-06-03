Σεισμός μεγέθους 3.6 Ρίχτερ στην Λακωνία – Πού βρίσκεται το επίκεντρο
Είχε εστιακό βάθος 10,0 χιλιόμετρα
Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) στην Λακωνία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βάθειας.
Ειδικότερα, η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου αναφέρει ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 14:24 και είχε επίκεντρο 41 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας.
Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,0 χιλιόμετρα.
πηγή στην Google
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