Σεισμός μεγέθους 3.6 Ρίχτερ στην Λακωνία – Πού βρίσκεται το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) στην Λακωνία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βάθειας.

Ειδικότερα, η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου αναφέρει ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 14:24 και είχε επίκεντρο 41 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 10,0 χιλιόμετρα.