Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: “Τον βρήκα νεκρό εκεί που παίζαμε μπάλα” – Συγκλονίζει ο πατέρας του 27χρονου

Συνεχίστηκε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου η δίκη των δύο κοριτσιών και ενός αγοριού που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο τον Απρίλιο.

Ο πατέρας, που είναι ταξίαρχος της ΕΛΑΣ, μιλώντας από το βήμα του δικαστηρίου, περιέγραψε τι συνέβη το βράδυ της Τετάρτης, 22 Απριλίου, όπου ενημερώθηκε από την υπηρεσία του πως υπάρχει κάποιο συμβάν στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο. Ο άνδρας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, πήγε στο σημείο προκειμένου να ελέγξει τι συμβαίνει και αντίκρισε νεκρό το παιδί του, «εκεί όπου έπαιζαν μπάλα» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

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Στη συνέχεια περιέγραψε στην κατάθεσή του την σχέση που είχε ο γιος του με την μια κατηγορούμενη, την πρώην κοπέλα του, η οποία ξέσπασε σε λυγμούς και χρειάστηκε να βγει έξω από την αίθουσα προκειμένου να ηρεμήσει. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η νεαρή άρχισε να φωνάζει: «δεν αντέχω άλλο».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ο πατέρας του νεαρού εξέφρασε την πεποίθηση πως ο 20χρονος κατηγορούμενος γνώριζε πολύ καλά τι επρόκειτο να συμβεί στο παιδί του εκείνο το βράδυ στο πάρκο Ασυρμάτου.

Πριν ξεκινήσει η δίκη, η πλευρά των κατηγορουμένων υπέβαλλε αίτημα αναβολής το οποίο απορρίφθηκε ενώ οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας ζήτησαν από το δικαστήριο να διαχωριστεί η υπόθεση και ο 20χρονος κατηγορούμενος να δικαστεί για συνέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός λίγο μετά τις 21.30 το βράδυ, την Τετάρτη 22 Απριλίου, όταν ένας αλλοδαπός κάλεσε τις Αρχές και ανέφερε πως βλέπει μέσα στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, ο νεαρός ήταν νεκρός και έφερε τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά.