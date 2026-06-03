Καλαμάτα: “Σχεδίαζε καιρό να τη σκοτώσει, δεν πρόλαβα να σώσω την αδελφή μου” – Το κρυφό σχέδιο φυγής της Βασιλικής

Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να τελεστεί η κηδεία της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε με φρικτό τρόπο από τον 41χρονο σύζυγό της στην Καλαμάτα, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν οι δύο κόρες τους.

Η αδελφή της άτυχης μητέρας μίλησε στο DEBATER σημειώνοντας πως «αυτός ο άνθρωπος το σχεδίαζε καιρό. Δεν πρόλαβα να σώσω την αδελφή μου».

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«Δεν έχω κανέναν πλέον δικό μου. Ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που είχε απομείνει από την οικογένεια μου. Τώρα έχω μόνο τα ανίψια μου που είμαι και η πνευματική τους μαμά. Δεν τους έχω πει λεπτομέρειες…» πρόσθεσε η ίδια.

Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών, παραμένουν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, υπό την παρακολούθηση των αρμόδιων υπηρεσιών και τη στήριξη ειδικών επιστημόνων.

Εκεί, υποβάλλονται σε σειρά εξετάσεων, καθώς και σε τοξικολογικές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια κάποιας ουσίας την ώρα της δολοφονίας και δεν αντιλήφθηκαν τίποτα.

Η ίδια, μιλώντας νωρίτερα στον ΑΝΤ1, εξομολογήθηκε ότι «είχαμε κάνει ένα σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει αλλά δεν πρόλαβα», προσθέτοντας: «μαζί σχεδιάζαμε τη φυγή της χωρίς κανείς να το ξέρει».

Όσον αφορά στο αν ο 41χρονος δολοφόνος είχε υποψιαστεί τις προθέσεις της Βασιλικής, η αδελφή της απάντησε «τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα “άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο”», λέγοντας, παράλληλα, ότι ο 41χρονος «είχε χτυπήσει πολλές φορές» την 39χρονη αδελφή της.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ανατριχιάζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Υπενθυμίζεται ότι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της η 39χρονη στο μοιραίο διαμέρισμα στην Καλαμάτα προκαλούν ανατριχίλα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε συνολικά 45 τραύματα από μαχαίρι, ενώ καταγράφηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια, γεγονός που δείχνει ότι πάλεψε για να σωθεί από τη μανία του 41χρονου.

Τα θανατηφόρα τραύματα εντοπίζονται στον θώρακα και την πλάτη, ενώ πολλαπλά τραύματα φέρει επίσης στον λαιμό και το σαγόνι.

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Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα δέχθηκε συνεχόμενα και ιδιαίτερα βίαια χτυπήματα, με τις περισσότερες μαχαιριές να της δέχεται ενώ βρισκόταν ήδη πεσμένη στο πάτωμα.

Δημογλίδου: «Το πιο δύσκολο ήταν η απομάκρυνση των παιδιών»

Για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα μίλησε σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

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Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας και τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση καταδεικνύουν πως το θύμα δέχτηκε μια εξαιρετικά βίαιη επίθεση και προσπάθησε να αμυνθεί.

«Είναι ξεκάθαρο τι συνέβη, ακόμη και εάν ο κατηγορούμενος κάνει λόγο για άμυνα. Ένας άνθρωπος που τραυματίζεται θανάσιμα με τόσα πολλά τραύματα και φέρει και αμυντικά τραύματα δεν μπορεί να είναι επιτιθέμενος. Προσπάθησε να αμυνθεί στην επίθεση που έγινε. Ερευνάται εάν δέχτηκε και ξυλοδαρμό. Φέρει πολλά τραύματα, η σορός είναι σε πολύ κακή κατάσταση», επεσήμανε η κυρία Δημογλίδου.

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Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι τα παιδιά αντιλήφθηκαν τι συνέβη. «Δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί κάτι, ούτε ανέφεραν κάτι τέτοιο», είπε, εξηγώντας ότι το έγκλημα διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν τα παιδιά κοιμόνταν.

Αναφερόμενη στις πληροφορίες περί πιθανής χορήγησης ουσίας στα παιδιά, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε ότι, όταν ανήλικοι μεταφέρονται από έναν τόπο εγκλήματος ή από κακοποιητικό περιβάλλον σε νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, υποβάλλονται σε συγκεκριμένο κύκλο ιατρικών εξετάσεων. Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τους χορηγήθηκε κάποια ουσία, ωστόσο το ενδεχόμενο εξετάζεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων.

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα έφερε δεκάδες τραύματα από μαχαίρι, καθώς και πολλά αμυντικά τραύματα, στοιχείο που, σύμφωνα με την ίδια, δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν ήταν η επιτιθέμενη αλλά η αμυνόμενη.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί ξυλοδαρμός πριν από τη δολοφονία, η κα Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς η σορός της 39χρονης βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως δήλωσε, πέρα από τα θανατηφόρα χτυπήματα, υπήρχαν και άλλα τραύματα στο σώμα της, τα οποία δεν κατάφεραν να την πλήξουν, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση της επίθεσης. Για τον λόγο αυτό αναμένονται τα πλήρη αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, αν και η πρώτη εικόνα, όπως τόνισε, αποσαφηνίζει σε μεγάλο βαθμό τι συνέβη.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου αποκάλυψε επίσης ότι η μοναδική φορά που η 39χρονη είχε απασχολήσει την Αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν φιλικά της πρόσωπα ανησύχησαν επειδή δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένο μάθημα χορού και δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.

Τότε αστυνομικοί μετέβησαν τότε στο σπίτι της, όπου τη βρήκαν μόνη με τα παιδιά της. Σύμφωνα με την ίδια, η γυναίκα ήταν σε καλή κατάσταση και είχε δηλώσει ότι απλώς δεν επιθυμούσε να παραστεί στο μάθημα.

«Δεν υπήρχε κανένα άλλο απολύτως στοιχείο που να δείχνει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα ή ότι υφίστατο κακοποίηση», διαμήνυσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., υπογραμμίζοντας ότι η Αστυνομία δεν είχε λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ενημέρωση που να υποδηλώνει κίνδυνο για τη ζωή ή τη σωματική της ακεραιότητα.

Όπως εξήγησε το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν το να απομακρυνθούν τα παιδιά από την οικία χωρίς να αντιληφθούν τι έχει γίνει λέγοντας: «Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα παιδιά να κοιμούνται σε διπλανό δωμάτιο και τα μετέφεραν με εξαιρετική προσοχή, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τις εικόνες που αντίκρισαν οι ίδιοι στον χώρο του εγκλήματος».

Καλαμάτα: Την Πέμπτη η απολογία του συζυγοκτόνου

Ο δράστης της στυγερής γυναικοκτονίας που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο αν και ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του, επιχειρεί να πείσει τις Αρχές ότι ήταν σε άμυνα.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν πείθουν και χθες Τρίτη σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη 4/6.

Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι ο πελάτης του βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση, περιγράφοντάς τον χαρακτηριστικά ως «ένα ανθρώπινο κουρέλι».

Παράλληλα, φαίνεται να επιμένει στην ίδια υπερασπιστική γραμμή που προέβαλε από την πρώτη στιγμή στους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας όταν συνέβη το περιστατικό το μοιραίο βράδυ της 1ης Ιουνίου.

Ο δικηγόρος του 41χρονου ζήτησε επίσης να αποφευχθούν τα «λαϊκά δικαστήρια» και οι πρόωρες κρίσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία, τονίζοντας πως υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα παρουσιαστούν κατά την απολογία του κατηγορούμενου. «Θα έχουμε να συνεισφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα κατά τη διάρκεια της απολογίας», είπε χαρακτηριστικά.