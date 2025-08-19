Χαλάνδρι: Ο 28χρονος είχε εμμονή με τη 47χρονη – Τη σκότωσε με 15 μαχαιριές γιατί… τον κακολογούσε

Δολοφονία χωρίς αιτία σε κοινή θέα στο Χαλάνδρι. Θύμα εμμονών που είχε ο 28χρονος γυναικοκτόνος έπεσε, όπως όλα δείχνουν, η άτυχη 47χρονη που κατακρεουργήθηκε έξω από την πολυκατοικία που διέμενε στην οδό Στρατηγού Ρουμπέση, το πρωί της Δευτέρας.

Ο 28χρονος είχε γνωρίσει την 47χρονη στις αρχές του έτους και είχαν συναντηθεί δια ζώσης, μόλις τρεις φορές. Η γνωριμία τους είχε ξεκινήσει σε συσσίτιο απόρων σε εκκλησία της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στην γυναίκα. Μόλις εκείνη εμφανίστηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας την πλησίασε και αρχικά είχαν μια ήρεμη συνομιλία. Γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε με τον άνδρα να εξαγριώνεται και να τραβάει μαχαίρι.

Η 47χρονη πρόλαβε να φωνάξει σε μια γειτόνισσα «κυρία Ρούλα βοήθεια, κρατάει μαχαίρι». Πριν προλάβει να κάνει το παραμικρό, ο 28χρονος ξεκίνησε να την μαχαιρώνει σε λαιμό και πρόσωπο, τραυματίζονταν την θανάσιμα. Χαρακτηριστικό της μανίας του είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, τη μαχαίρωσε τουλάχιστον 15 φορές.

Άμεσα η γυναίκα ενημέρωσε την αστυνομία. Τα πρώτα στελέχη της Άμεσης Δράσης που έφτασαν επί τόπου, εντόπισαν αιμόφυρτη τη γυναίκα, ενώ ο δράστης παρέμεινε στο σημείο και συνελήφθη.

Όσον αφορά στη δικαιολογία που είπε στους αστυνομικούς για το φρικτό έγκλημα που διέπραξε, ήταν εξοργιστική.

Όπως υποστήριξε, «είχα θυμώσει μαζί της, με κακολογούσε και με πρόσβαλε στους φίλους μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να με μπλοκάρουν. Ήθελα να την εκδικηθώ».

Τον περασμένο Μάρτιο η 47χρονη είχε απευθυνθεί στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου και ανέφερε πως ο 28χρονος την παρενοχλεί. Τότε, οι αστυνομικοί είχαν κάνει συστάσεις στον δράστη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι κατά την σύλληψη του 28χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του, δυο μαχαίρια.