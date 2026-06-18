Τελικά κόβεται το “Καλύτερα δε γίνεται”; Η “απάντηση” της Ναταλίας Γερμανού με 4 φωτογραφίες

Τη δική της “απάντηση” έδωσε η Ναταλία Γερμανού στα σενάρια για “κόψιμο” της εκπομπής της “Καλύτερα δε γίνεται” στον Alpha, την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η παρουσιάστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση για τη νέα σεζόν, γράφοντας στη λεζάντα: “Μια φωτογράφιση για τον @alphatv που εξελίχτηκε σε πάρτι χάρη στην πιο υπέροχη ομάδα” και κάνοντας tag τον φωτογράφο Thomas Braut.

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Δείτε την ανάρτησή της:

Υπενθυμίζεται ότι οι φήμες για την εκπομπή του Σαββατοκύριακου του Alpha κυκλοφορούσαν εδώ και μεγάλο διάστημα.

Ωστόσο, η Ναταλία Γερμανού που ξέρει καλά το “παιχνίδι” της δημοσιότητας και είναι επαγγελματίας, δεν σχολίαζε κάτι, ούτε άφηνε να κυκλοφορούν διαρροές για το τηλεοπτικό της μέλλον.

Σήμερα, όμως, η ίδια επέλεξε με τον δικό της τρόπο να “ξεκόψει” τα σενάρια ότι ο Alpha σκεφτόταν να καταργήσει την απογευματινή ζώνη, στο πλαίσιο των περικοπών.

Πλέον μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι τα περί ριζικών αλλαγών στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου, ποια πρόσωπα από το πάνελ θα μείνουν και ποια θα αποχωρήσουν.