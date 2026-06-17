Δράμα: Με τιμές η κηδεία της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της (Εικόνες)

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης είπαν το τελευταίο αντίο τα παιδιά, οι συγγενείς και οι φίλοι στην 45χρονη Αντιγόνη που δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της στη Δράμα.

Η εξόδιος ακολουθία για τη 45χρονη αστυνομικό τελέστηκε το πρωί της Τρίτης 17/6 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι της Δράμας, τόπο καταγωγής της.

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Όπως αναφέρει το voria.gr, το φέρετρο με τη σορό της έφτασε στον ιερό ναό καλυμμένο με την ελληνική σημαία, με άγημα της Ελληνικής Αστυνομίας να αποδίδει τιμές.

Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ο 16χρονος και η 20χρονη, που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν και τους δύο γονείς τους, μιας και ο πατέρας τους αφού κατακρεούργησε τη μητέρα τους στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Παρόντες στην κηδεία της 45χρονης στη Δράμα ήταν ο Γενικός Αστυνομικός διευθυντής ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο αστυνομικός διευθυντής Δράμας.

Κρατώντας λουλούδια, εκατοντάδες συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί της βρέθηκαν εντός του ναού για να πουν το τελευταίο αντίο στη 45χρονη αστυνομικό που δολοφονήθηκε με επτά μαχαιριές από τα χέρια του συζύγου της.

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Οι εντάσεις και οι συνεδρίες με ψυχολόγο

Υπενθυμίζεται ότι περίπου το τελευταίο εξάμηνο, το ζευγάρι των αστυνομικών συζητούσε να χωρίσει, με πρωτοβουλία της 45χρονης. Ο 50χρονος, όμως, δεν αποδεχόταν την εξέλιξη αυτή, με τον ίδιο να μένει πότε στο σπίτι τους και πότε στο πατρικό του.

Μάλιστα, από τον Μάρτιο συμμετείχαν κάθε εβδομάδα σε συνεδρίες με ψυχολόγο, τόσο από κοινού όσο και ατομικά.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ψυχολόγος που παρακολουθούσε το ζευγάρι ανέφερε στις αρχές ότι ο 50χρονος δεν είχε παρουσιάσει ενδείξεις επιθετικότητας ή αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς και δεν θεωρούνταν ικανός να προκαλέσει κακό στον εαυτό του ή σε άλλους.

Επίσης, είχε γίνει παραπομπή σε ψυχίατρο, ο οποίος είχε χορηγήσει ήπια φαρμακευτική αγωγή, ενώ στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια, ενώ εξετάζεται αν υπήρχε χρήση τους, κάτι που θα διευκρινιστεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

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Το ζευγάρι φέρεται να επιδίωκε να δει αν υπήρχε δυνατότητα επανασύνδεσης ή σε περίπτωση οριστικού χωρισμού, να διατηρηθεί μια λειτουργική σχέση για χάρη των παιδιών τους, ιδιαίτερα για τον γιο της που ετοιμαζόταν να δώσει Πανελλήνιες.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η γυναίκα είχε πει στον διοικητή της αν μπορεί να πάρει αυτή την τρίμηνη απόσπαση. Πράγματι πήρε την απόσπαση για τη Θεσσαλονίκη.

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Όπως ανέφερε θείος του θύματος στο Mega, δύο εβδομάδες πριν τη δολοφονία φέρεται ο δράστης και αυτόχειρας να είχε απειλήσει την 45χρονη αλλά εκείνη δεν προχώρησε σε καταγγελία. «Προτού δύο εβδομάδες επιτέθηκε στην ανιψιά μου ενώ κοιμόταν και την απείλησε με το πιστόλι γεμάτο».

Φίλη της 45χρονης αποκάλυψε πως η ίδια της είχε εκμυστηρευτεί ότι ήθελε να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της: «Μου είχε πει, πριν τρεις βδομάδες μιλήσαμε, μου είχε πει ‘είμαι ευτυχισμένη’, λέει, ‘έφυγε ο Θ.’. Γιατί καιρό ήθελε να φύγει από το σπίτι».

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«Η φίλη της γυναίκας μιλούσε για την προβληματική σχέση, μίλησε για ψυχολογική βία, η οποία δεν αφήνει σημάδια, και έχει απόλυτο δίκιο η γυναίκα που το δήλωσε. Δεν αφήνει σημάδια και πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνεται και το θύμα. Και συγγενικό πρόσωπο του θύματος, είπε προηγουμένως στο βίντεο που προβάλλατε, “όλες οι γυναίκες να μιλούν”. Να μιλούν για να προλάβουν το κακό. Καταλήγουμε πάλι στο ίδιο: ότι συνήθως κάποιος γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι κάτι συμβαίνει, παρόλο που εδώ βλέπετε ότι όλοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχει σωματική κακοποίηση», είπε το πρωί της Τετάρτης η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου στο Mega.

«Όταν μιλάμε για δράστη αστυνομικό, ξεκινά άλλη διαδικασία μέσα από την ίδια την υπηρεσία του. Αυτή η κοπέλα υπηρετούσε σε ένα τμήμα συνοριακής φύλαξης. Δεν υπηρετούσαν σίγουρα στην ίδια υπηρεσία και μάλιστα δεν μας είχε αναφερθεί ποτέ από την υπηρεσία τους. Δεν ανήκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, κανένας από τους δύο, ουσιαστικά, δεν υπηρετούσε σε υπηρεσία ενδοοικογενειακής βίας. Ένας αστυνομικός ακόμα και στην υπηρεσία του μπορεί να αναφέρει, ή στην υπηρεσία του δράστη. Όταν υπάρχει κακοποίηση, κινείται άμεσα η διαδικασία, πόσω μάλλον όταν μιλάμε για ένστολο» πρόσθεσε.

«Όπως μας αναφέρεται από τις υπηρεσίες τους, και οι δύο δεν είχαν δώσει κανένα δικαίωμα, ακόμα και ως προς την απόδοσή τους στην εργασία, δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Και δεν έχει αναφερθεί κάτι σε κάποιον προϊστάμενο της υπηρεσίας. Αυτός ο άνθρωπος είχε απευθυνθεί ιδιωτικά σε ψυχολόγο, ο οποίος τυγχάνει να είναι και ψυχολόγος της Αστυνομίας, συνεργάζεται και με την Αστυνομία. Όμως και σε αυτή την περίπτωση, όταν ο ψυχολόγος διαπιστώσει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δική του ζωή ή για τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου, ενημερώνει άμεσα την Αστυνομία. Δεν μας έχει αναφερθεί ότι είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει κίνδυνος. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι παραπέμφθηκε και σε ψυχίατρο» ανέφερε ακόμα η κυρία Δημογλίδου.