Δολοφονία 45χρονης στην Δράμα: Συγκλονίζουν τα πρώτα λόγια της αδελφής της 45χρονης μετά την κηδεία – “Να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην θέση της”

Ισχυρό και συνάμα συγκινητικό μήνυμα έστειλε η αδελφή της Αντιγόνης μιλώντας για την δολοφονία της 45χρονης στην Δράμα που έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία.

«Ήθελα να πω ότι σήμερα εκτός από την αδερφή μου θρηνούμε και όλες τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την κηδεία της αδελφής της.

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Συνεχίζοντας είπε ότι «η αδερφή μου έχασε τη ζωή της από τον σύζυγό της. Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει αυτό το τέλος. Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί δράση και προστασία».

Στο επίλογο της δήλωσης της ευχήθηκε καμία γυναίκα να μην βρεθεί στην θέση που βρέθηκε η δολοφονημένη Αντιγόνη

«Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση με την αδερφή μου επειδή ζήτησε απλά να ζήσει ελεύθερη. Στη μνήμη της αδερφής μου και όλων των θυμάτων, να ενεργοποιηθούμε και να σταθούμε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη».

Ο εφιάλτης της 45χρονης πριν τη δολοφονία της

Τον εφιάλτη που βίωνε η 45χρονη Αντιγόνη, που δολοφονήθηκε στη Δράμα από τον εν διαστάσει σύζυγό της, περιέγραψε ο θείος της.

Όπως είπε, ο 50χρονος δολοφόνος και αυτόχειρας την απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει και δεν ήθελε να τη βλέπει ευτυχισμένη, ενώ αποκάλυψε και ένα σοκαριστικό περιστατικό που συνέβη δύο εβδομάδες πριν τη στυγερή γυναικοκτονία.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό», ο θείος της 45χρονης αστυνομικού ανέφερε πως «τον τελευταίο καιρό δεν περνούσαν καλά. Την απειλούσε όλη την ώρα ότι θα αυτοκτονήσει ο ίδιος. Αυτή ήθελε να τον χωρίσει, γιατί δεν πήγαινε άλλο».

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«Πριν από δύο εβδομάδες το μεσημέρι, μόλις τελείωσε από την υπηρεσία, ενώ αυτή κοιμόταν αυτός πήγε με το πιστόλι από πάνω και την ξύπνησε και της είπε πως είναι οπλισμένο. Αυτή πάνω στον πανικό της έφυγε και πήγε στην αδερφή της. Μετά κατάλαβε ότι ήταν στο σπίτι και ο γιος της και έστειλε την αδερφή της να πάει να το πάρει το παιδί.

Μίλησε με τον ψυχολόγο και της είπε να αλλάξει κλειδαριά στο σπίτι, αλλά αυτός την πολιορκούσε όλη την ώρα. Η ανιψιά μου πίστευε ότι θα της κάνει κακό.

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Της είπα να του κάνει καταγγελία, να το πει στην υπηρεσία, αυτή μου είπε ότι ενημέρωσε τον προϊστάμενο και ο προϊστάμενος της είπε ότι θα τον “βοηθήσουμε”», αποκάλυψε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον θείο της δολοφονημένης αστυνομικού, «όταν ένας άνθρωπος απειλεί κάποιον με πιστόλι, αυτός ο άνθρωπος θέλει διαφορετική θεραπεία. Τον τελευταίο καιρό, αν τον βλέπατε και έξω στους δρόμους, ήταν σε άθλια κατάσταση. Δηλαδή αυτοί οι αστυνομικοί που ήταν εκεί δεν τον βλέπανε; Ήταν τυφλοί; Δεν τους ενδιέφερε. Η ανιψιά μου είπε σε ορισμένους συναδέλφους ότι φοβάται για τη ζωή της. Πρέπει να είχε κανένα δίμηνο που έμενε με τη μητέρα του.

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Στην αρχή, ναι, είχε κλειδιά. Από τότε που έγινε η φάση με το πιστόλι, άλλαξε κλειδαριά, αλλά πάλι έβρισκε δικαιολογία να δει δήθεν το παιδί του. Αυτή κοιμόταν στο υπόγειο, γιατί είχε δροσιά. Όπως κοιμόταν της επιτέθηκε.

Έδειξε τον εγωισμό του, ότι είναι άνανδρος, μπήκε την ώρα που κοιμόταν και την μαχαίρωσε, ενώ για τον εαυτό του χρησιμοποίησε μια σφαίρα. Την κατέσφαξε. Ακούω που λένε τη ζήλευε, δεν τη ζήλευε, αυτό ήταν αρρώστια».

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«Την έβλεπε σαν ανώτερη από αυτόν και ένιωθε μειονεκτικά. Δεν ήθελε να τη βλέπει ευτυχισμένη, τρελαινόταν. Όταν την έβλεπε να γελάει, της έλεγε “μόνο που σε βλέπω να γελάς τρελαίνομαι”. Τέτοια αρρώστια είχε. Φίλοι και συνάδελφοι έπαιρναν τηλέφωνο την ανιψιά μου, για να της αλλάξουν γνώμη. Ο ίδιος έβαζε τους πάντες, αφού το Σάββατο πήγε στην αδερφή της και της λέει δεν μπορώ άλλο χωρίς αυτή, αλλά κανείς δεν πίστευε ότι θα κάνει τέτοιο κακό», πρόσθεσε.

Γυναικοκτονία στην Δράμα: Σπαραγμός στην κηδεία της Αντιγόνης

Το πρωί της Τρίτης 17/6 τελέστηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και πόνου η εξόδιος ακολουθία για τη 45χρονη αστυνομικό στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κάτω Νευροκόπι της Δράμας, τόπο καταγωγής της.

Το φέρετρο με τη σορό της έφτασε στον ιερό ναό καλυμμένο με την ελληνική σημαία, με άγημα της Ελληνικής Αστυνομίας να αποδίδει τιμές.

Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ο 16χρονος και η 20χρονη, που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν και τους δύο γονείς τους, μιας και ο πατέρας τους αφού κατακρεούργησε τη μητέρα τους στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Παρόντες στην κηδεία της 45χρονης στη Δράμα ήταν ο Γενικός Αστυνομικός διευθυντής ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο αστυνομικός διευθυντής Δράμας.

Κρατώντας λουλούδια, εκατοντάδες συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί της βρέθηκαν εντός του ναού για να πουν το τελευταίο αντίο στη 45χρονη αστυνομικό που δολοφονήθηκε με επτά μαχαιριές από τα χέρια του συζύγου της.