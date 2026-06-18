Πυρκαγιά: Σε κίτρινο συναγερμό 13 περιοχές της χώρας – Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για την Παρασκευή 11/06

Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, Παρασκευή (19/06), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σήμερα, Πέμπτη (18/06).

Όπως φαίνεται στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, σε υψηλό επίπεδο 3 είναι: η Αττική, η Αργολίδα, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Κρήτη, περιοχές στη Βοιωτία και την Κορινθία και τμήματα της Εύβοιας.

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Η έκδοση του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς αποσκοπεί, όπως κάθε χρόνο, στην ενίσχυση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.

Ο χάρτης αποτελεί βασικό εργαλείο στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, καθώς συμβάλλει στην έγκαιρη προετοιμασία, στον αποτελεσματικό συντονισμό και στην αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των αρμόδιων φορέων.