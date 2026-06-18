Πυρκαγιά: Σε κίτρινο συναγερμό 13 περιοχές της χώρας – Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για την Παρασκευή 11/06
H ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας
Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο, Παρασκευή (19/06), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σήμερα, Πέμπτη (18/06).
Όπως φαίνεται στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, σε υψηλό επίπεδο 3 είναι: η Αττική, η Αργολίδα, η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Κρήτη, περιοχές στη Βοιωτία και την Κορινθία και τμήματα της Εύβοιας.
Η έκδοση του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς αποσκοπεί, όπως κάθε χρόνο, στην ενίσχυση της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.
Ο χάρτης αποτελεί βασικό εργαλείο στον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, καθώς συμβάλλει στην έγκαιρη προετοιμασία, στον αποτελεσματικό συντονισμό και στην αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των αρμόδιων φορέων.
πηγή στην Google
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