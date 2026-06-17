ΣΥΡΙΖΑ: «Οι γυναικοκτονίες πρέπει να αναγνωριστούν νομικά στον Ποινικό Κώδικα»

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη δολοφονία της αστυνομικού στη Δράμα, προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με τις γυναικοκτονίες.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του γράφει:

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Η γυναικοκτονία, που διαπράχθηκε την περασμένη Δευτέρα στη Δράμα, είναι η έβδομη κατά σειρά γυναικοκτονία που σημειώνεται το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το τραγικό αυτό φαινόμενο, που τα στοιχεία δείχνουν ότι βρίσκεται σε έξαρση τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται συστηματικά την ενσωμάτωση των γυναικοκτονιών στον ποινικό κώδικα, αλλά και τις διαρκείς παρεμβάσεις επιστημονικών και νομικών φορέων με εξειδίκευση στα συγκεκριμένα ζητήματα. Αξίζει δε να σημειωθεί πως η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κ. Σακελλαροπούλου, έχει επανειλημμένως ζητήσει τη νομική κατοχύρωση της γυναικοκτονίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι σημερινές δηλώσεις της Μ. Γρατσία, στελέχους του κόμματος της Μ. Καρυστιανού, αναφορικά με τις υναικοκτονίες, μας προκαλούν πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Η κ. Γρατσία επέλεξε να ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ισχυριζόμενη πως δεν χρειάζεται η νομική αναγνώριση των γυναικοκτονιών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα πάψει να διεκδικεί τη νομική αναγνώριση των γυναικοκτονιών ως αυτοτελές έγκλημα στον Ποινικό Κώδικα, που αποτελεί πάγεια προγραμματική του θέση.