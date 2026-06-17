Γυναικοκτονία στη Δράμα: «Η Αντιγόνη είχε ενημερώσει την υπηρεσία για την κακοποίηση και τις απειλές» – Τι απαντά η ΕΛΑΣ;

Σε βαρύ κλίμα οδύνης βυθίστηκε η κοινωνία της Δράμας μετά τη νέα γυναικοκτονία, όταν ένας 51χρονος αστυνομικός αφαίρεσε τη ζωή της 45χρονης εν διαστάσει συζύγου του, επίσης στελέχους της ΕΛ.ΑΣ., και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο.

Καθώς οι δύο οικογένειες βιώνουν το απόλυτο δράμα, στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει η ψυχική υγεία του δράστη και το κατά πόσο η τραγωδία αυτή θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 51χρονος είχε αναζητήσει ιδιωτικά τη βοήθεια στρατιωτικού ψυχολόγου, εμφανίζοντας έντονο στρες λόγω του επικείμενου διαζυγίου.

Ο ψυχολόγος τον παρέπεμψε σε ψυχίατρο, ο οποίος του χορήγησε φαρμακευτική αγωγή, χωρίς ωστόσο να διακρίνει κάποιον άμεσο κίνδυνο. Λόγω του ιατρικού απορρήτου, η υπηρεσία του δεν ενημερώθηκε ποτέ για την κατάστασή του, με αποτέλεσμα να διατηρήσει τον οπλισμό του.

Το χρονικό και οι καταγγελίες που δεν έγιναν ποτέ

Σύμφωνα με το περιβάλλον της 45χρονης Αντιγόνης, η ίδια υπέμενε επί χρόνια νοσηρή ζήλια και ψυχολογικό πόλεμο.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε περίπου δεκαπέντε ημέρες πριν από το φονικό, όταν ο δράστης παραβίασε την κατοικία της και την απείλησε ευθέως με προτεταμένο και γεμάτο όπλο.

Παρά τον ακραίο φόβο της και τις παροτρύνσεις του δικού της ψυχολόγου να προχωρήσει σε αλλαγή κλειδαριών, το θύμα επέλεξε να μην καταθέσει μήνυση, ούτε να αναφέρει επίσημα το συμβάν στην ΕΛ.ΑΣ., θέλοντας να διαφυλάξει την επαγγελματική πορεία του συζύγου της και την ηρεμία των δύο παιδιών τους.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο ψυχολόγος της 45χρονης περιέγραψε τις τελευταίες τους συνομιλίες: «Στην τελευταία συνεδρία μου είχε πει ότι είχε ενημερώσει ήδη την υπηρεσία της. Ότι ενημέρωσε και ανέφερε ότι υπήρχε πρόβλημα με κάποιες απειλές.

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Της είπα να αλλάξει κλειδαριές στο σπίτι. Της είπα να πάρει τα μέτρα της. Να μιλήσει με δικηγόρο. Ήταν έντονες οι καταστάσεις. Δεν άντεχε. Κατάφερε και έφυγε από το σπίτι.

Ηρέμησε, χαλάρωσε, μετά ερχόταν αυτός έτσι κάποιες φορές να δει τον μικρό. Την προέτρεψαν κι εγώ, γιατί μου είχε πει ότι τα ανέφερε αυτά στην αστυνομία.

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Μου είχε είπε ότι ζήτησε από την αστυνομία μία φορά να της κάνουν μετάθεση και της είπα μετά ξανά, την τελευταία φορά που τον είδε και ήταν έτσι πιο έντονος: “Να πας να τους τα πεις, ρε παιδί μου, να ζητήσεις. Τώρα με αυτά που τους είπες, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν απειλές και λοιπά, μήπως τώρα σε διώξουν.

Σε στέλνουν αλλού, για κάποιο διάστημα, να χαλαρώσουν τα πράγματα” γιατί σε τέτοιους έντονους χωρισμούς χρειάζεται απόσταση».

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Τι απαντά η ΕΛΑΣ;

Από την πλευρά της, η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι δεν υπήρχε κανένα νομικό έρεισμα για τον αφοπλισμό του 51χρονου, καθώς είχε περάσει επιτυχώς τα ψυχομετρικά τεστ καταλληλόλητας πριν από μια τετραετία (σε περίοδο προστριβών προτού ξεκινήσουν τα προβλήματα στο γάμο του), ενώ δεν είχε καταγραφεί καμία επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Παράλληλα, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η 45χρονη Αντιγόνη δεν είχε απευθυνθεί ποτέ σε υπηρεσιακό ψυχολόγο.

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Στο κάδρο των ερευνών ψυχολόγος της ΕΛ.ΑΣ.

Νέα τροπή στην υπόθεση δίνουν οι αποκαλύψεις του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, ο δράστης είχε διαγνωστεί με κρίσεις πανικού το 2024 από ψυχολόγο ο οποίος ανήκει οργανικά στο δυναμικό της ΕΛ.ΑΣ. από τον Ιούνιο εκείνου του έτους.

«Ο δράστης, και πιθανότατα το θύμα, τον είχαν επισκεφθεί στο ιδιωτικό του γραφείο στην Κομοτηνή. Αν και ο ψυχολόγος διέγνωσε κρίσεις πανικού στον αστυνομικό και τον παρέπεμψε σε ψυχίατρο για ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, αποφάσισε να διατηρήσει την υπόθεση σε αυστηρά ιδιωτικό (και πιθανώς αμειβόμενο) πλαίσιο.

Η απόφασή του να μην ενημερώσει την υπηρεσία ήταν καθοριστική, καθώς μια τέτοια αναφορά θα κινούσε τις διαδικασίες για την αφαίρεση του υπηρεσιακού όπλου του δράστη», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

«Εξαιτίας αυτού του σοβαρού ατοπήματος, αναμένεται να διεξαχθεί έρευνα από την αστυνομία για τον τρόπο που λειτούργησε ο εν λόγω ψυχολόγος.

Παράλληλα, θα διερευνηθεί το γιατί οι συνάδελφοι του δράστη δεν αντιλήφθηκαν την κατάστασή του. Τέλος, σημειώνεται ότι ο αστυνομικός είχε περάσει επιτυχώς τα ψυχομετρικά τεστ καταλληλόλητας για οπλοφορία πριν από τέσσερα χρόνια, ωστόσο αυτό συνέβη σε μια περίοδο πριν ξεκινήσουν οι προστριβές με τη σύζυγό του», συμπλήρωσε.

Το τελευταίο «αντίο» στην Αντιγόνη

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η κηδεία της άτυχης γυναίκας. Το φέρετρο της 45χρονης ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία, ενώ τιμές απέδωσε άγημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στον επικήδειο λόγο του, ο διοικητής της υπηρεσίας της δήλωσε: «Αντιγόνη, το σύντομο χρονικό διάστημα που υπηρετήσαμε μαζί, διαπίστωσα ως Διοικητής σου ότι ήσουν μια συνάδελφος πρόθυμη να εκτελέσεις το υπηρεσιακό σου καθήκον αλλά πάντα και πρώτα από όλα αντιλήφθηκα ότι είχα να κάνω με μια σωστή οικογενειάρχη και μητέρα. Αυτό πιστεύω είναι και που έχει τη μεγαλύτερη αξία».

Οι ξαδέρφες της Αντιγόνης την αποχαιρέτησαν με ένα συγκινητικό σημείωμα, τονίζοντας: «Η μνήμη της θα συνεχίσει να ζει μέσα στα παιδιά της, στην οικογένεια της και σε όλους εμάς που την γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε. Ήταν μια υπέροχη μητέρα, μια δυνατή γυναίκα, ΜΙΑ ΗΡΩΙΔΑ».

Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά του ζευγαριού, μια φοιτήτρια και ένας μαθητής της Β’ Λυκείου, που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν και τους δύο γονείς τους. Συγγενικό πρόσωπο του δράστη ξέσπασε λέγοντας:

«Να σεβαστούμε όλοι το γεγονός πως έμειναν δύο παιδιά μόνα τους. Η μία είναι φοιτήτρια στην Κομοτηνή και ο άλλος τελειώνει τη Β´ Λυκείου. Αυτοί οι δύο “τελείωσαν“. Γεμίζουν το χώμα τώρα. Τα παιδιά τι θα απογίνουν; Για αυτούς που μένουν πίσω είναι το θέμα».

Η αδελφή του θύματος, σε μια φορτισμένη δήλωση στο Live News, θέλησε να στείλει ένα ηχηρό κοινωνικό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας: «Σήμερα, εκτός από την αδερφή μου, θρηνούμε και όλες τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο. Η αδερφή μου έχασε τη ζωή της από τον σύζυγό της. Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει αυτό το τέλος.

Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί δράση και προστασία. Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση με την αδερφή μου, επειδή ζήτησε απλά να ζήσει ελεύθερη.

Στη μνήμη της αδερφής μου και όλων των θυμάτων να ενεργοποιηθούμε και να σταθούμε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη».