Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση του 77χρονου με την τρίαινα – Η στιγμή που τα δύο αδέλφια τρέχουν να ξεφύγουν

Σοκάρει το περιστατικό που σημειώθηκε χθες Τετάρτη 17/6 στον Πειραιά, με την επίθεση ενός ηλικιωμένου με… τρίαινα σε δύο αδέλφια για μια θέση στάθμευσης.

Το βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το DEBATER από κάμερα ασφαλείας θυμίζει σκηνές ταινίας δράσης. Στο βίντεο αποτυπώνεται ο άγριος καβγάς, που παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία.

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Όλα άρχισαν όταν οι δύο άνδρες λογομάχησαν έντονα με τον 77χρονο, με τον οποίο μάλιστα διαμένουν στην ίδια πολυκατοικία, για το πάρκινγκ.

Ο 77χρονος νευρίασε επειδή τα δύο αδέλφια άργησαν να μετακινήσουν το αυτοκίνητό τους από την πιλοτή εμποδίζοντας την είσοδό του σε αυτή.

Στο οπτικό υλικό φαίνονται τα δύο αδέλφια 38 και 42 ετών να τρέχουν για να αποφύγουν την επίθεση οργισμένου 77χρονου με την τρίαινα 130 εκατοστών, την οποία έβγαλε από το αυτοκίνητό του.

Τα δύο αδέλφια αφού ανταλλάσσουν μερικές βρισιές με τον 77χρονο, ενώ συνέχεια ο ένας προσπαθεί να καλέσει την Άμεση Δράση.

Λίγο αργότερα έφτασαν επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι αφού ακινητοποίησαν τον 77χρονο στη συνέχεια τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα.

“Όλοι δικαιούνται πάρκινγκ εκεί. Και τα παιδιά και ο κύριος. Απλά δεν μπορούσε να παρκάρει να βγει βασικά και τους χτύπησε το κουδούνι να κατεβούν. Άργησε λίγο ο ένας και αυτός άρχισε να τους επιτίθεται λεκτικά. Στη συνέχεια η κατάσταση ξέφυγε. Άνοιξε το πορτ μπαγκάζ και έβγαλε μια τρίαινα από μέσα ψαροντούφεκου σκουριασμένη και την πέταξε προς το παιδί. Τον τραυμάτισε λίγο και έπεσε κάτω. Έφυγε μακριά γιατί πήγε ξανά να του επιτεθεί. Όταν κατέβηκε και ο δεύτερος αδερφός πήρε την τρίαινα και τον κυνηγούσε. Αν ήθελαν τα παιδιά τον είχαν τον κύριο, αλλά δεν ήθελαν να τον χτυπήσουν. Ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε” ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο DEBATER.

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Εναντίον του ηλικιωμένου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Επίθεση 77χρονου με τρίαινα στον Πειραιά: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

“Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 17-6-2026, 77χρονος ημεδαπός, ο οποίος απείλησε με τρίαινα δύο ημεδαπούς μετά από διαπληκτισμό για θέση στάθμευσης σε δρόμο του Πειραιά.

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Σε βάρος του 77χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού θεάτρου/Δ.Α.Π./Γ.Α.Δ.Α. για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 77χρονος, μεσημβρινές ώρες της 17-6-2026, μετά από διαπληκτισμό με δύο ημεδαπούς αναφορικά με θέση στάθμευσης σε δρόμο του Πειραιά, αποπειράθηκε να τους τραυματίσει με τρίαινα, συνολικού μήκους -130- εκατοστών.

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Άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ενημερώθηκαν για το περιστατικό, μετέβησαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον 77χρονο και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού θεάτρου όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του ενώ κατασχέθηκε και η εν λόγω τρίαινα.

Ο 77χρονος οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα”.